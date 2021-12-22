Не остаются равнодушными пограничники и даже министры. Как проходят поздравления в рамках акции «Наши дети»?

Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети? Материал Полины Королевы.

Новогоднюю эстафету добра 22 декабря приняли в Могилеве. Представители Министерства архитектуры и строительства приехали к воспитанникам специального профессионально-технического училища. Это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. Здесь на протяжении двух лет они не только осваивают школьную программу, но и получают рабочие профессии. В свободное время воспитанники занимаются музыкой, даже поют в местном ансамбле. А еще любят спорт: хоккей здесь – игра № 1. Потому в подарок в 2021 году ребята получили коньки. А еще не совсем обычный, но для училища очень ценный презент – стройматериалы.

Акции «Наши дети» уже четверть века, и объединяет она самых разных людей. На защите не только границ, но и новогоднего чуда находятся пограничники. Они устроили утренник для детей белыничской школы-интерната. Воспитанники получили сладкие подарки, творческие наборы, а также поучаствовали в конкурсах. В целом в 2021 году пограничное ведомство планирует проверить готовность к Новому году еще более чем в 20 учреждениях. Не остались в стороне и те, чье чувство справедливости называют исключительным. Благодаря сотрудникам Следственного комитета о болезнях хотя бы на время забыли в 3-й детской больнице Минска. Подарки, бодрость и хороводы – вот уже девять лет следователи сохраняют традиции. Категорически крепкого здоровья в 2022 году пожелал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.