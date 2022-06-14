«Ваша задача – быть поддержкой». Как помочь ребёнку с выбором будущей профессии?

Какой аромат! Наконец-то лето. Добро пожаловать к нам в гости.

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:

Сегодня мы поговорим о том, как помочь своему ребенку выбрать будущую профессию. Тема очень актуальна и для нашей семьи, потому что Сабрине уже 16 и она переходит в 11 класс. С чего же начать? Во-первых, нужно больше разговаривать со своим ребенком и никак не подвергать насмешкам, критике и обесцениванию его мнения. Второе – изучать перспективные профессии, спрашивать мнение специалистов и считаться с мнением своего ребенка. Третье – искать путь к успеху вместе. И для начала изучить, что такое успех. Хочу заметить, что ребенок в 14-15 лет уже понимает, как устроен мир, и знаком с разнообразием профессий. Также он осознает, какие у него интересы и к чему он больше предрасположен.

– Доча, что же ты решила? Кем ты будешь?

– Я же сейчас прохожу курсы по астрологии, поэтому я углубляюсь туда, мне это очень нравится. Я насчет работы, я думаю: либо медицина, либо что-то творческое.

– Полностью тебя поддерживаю. Ведь еще с детства я заметила, как мою дочь тянет именно в творческую среду. Она всегда очень красиво рисовала. Я думаю, это может быть ей в подмогу на будущее. А интересы к медицине связаны с сериалами «След» и «Доктор Хаус».

Александра Никифорова:

Зачастую многие родители уже с рождения замечают интересы и способности своего ребенка. Но если вы испытываете затруднения, то лучше обратиться к психологу, чтобы пройти тест на профориентацию. Ведь чтобы выбрать профессию, необходимо понимать, с людьми будет ваш ребенок работать или с техникой, в корпоративной среде либо индивидуально, а также нужна ли ему социальная защищенность либо он больше склонен к творческой среде. В этом вам поможет психолог – выявить его личностные качества.

– Ребятки, кем вы хотите стать? Рассказывайте.

– Я программистом.

– У нас есть один программист, он ходит на IT-курсы. А ты кем будешь?

– Журналистом.

– Видите, как? Интересы возникают в ходе съемок.