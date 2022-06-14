«Мы спасаем человеческие жизни». Ирина Костевич о донорстве крови

Новости Беларуси. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Призывая всех белорусов принять участие в этой акции, мы говорим не просто слова призыва, а действительно мы спасаем человеческие жизни. А когда ты делаешь это бескорыстно – в этой крови есть компоненты добра, любви и позитива.

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