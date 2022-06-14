«Даже видел бабушку, похожую на английскую королеву, которая ехала». ГАИ о передвижении на самокатах и гироскутерах

Лето в самом разгаре. Это значит, что растет количество велосипедистов, пользователей гироскутеров, моноколес и электросамокатов на улицах. Что может быть лучше, чем поездка с ветерком жарким июльским деньком? Главное при этом не забывать о безопасности, правилах и ограничениях для передвигающихся на средствах персональной мобильности по дорогам. Поговорили на эту тему с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заместителем начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денисом Ливановичем. Юрий Царев, ведущий:

С одной стороны, здорово, что у нас очень много самокатов, велосипедов, гироскутеров. Один раз я даже видел бабушку, похожую на английскую королеву, которая ехала в такой шляпке. Это было умилительно. Все-таки есть у нас еще несознательные «элементы», которые не обращают внимание на то, что они не короли дороги. Тем более когда речь идет о тротуаре. «Элементарных азов, правил дорожного движения не знают»

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Да, у нас большое количество граждан используют средства персональной мобильности, гироскутеры, электросамокаты, в том числе шеринговые. Многие из них даже элементарных азов, правил дорожного движения не знают. Правила поведения на совмещенных велопешеходных, велосипедных дорожках не все соблюдают, что зачастую, увы, приводит к печальным последствиям в виде травмирования людей. К примеру, за текущий год только по Минску за пять месяцев зарегистрировано шесть ДТП с участием средств персональной мобильности, самокатов. За аналогичный период прошлого года в Минске было зарегистрировано всего три ДТП. То есть рост на 100 %. Из этих шести ДТП в пяти были несовершеннолетние пользователи средств персональной мобильности. Большая проблема – пересечение проезжей части на самокатах

Юрий Царев:

Это очень удручает. Меня как водителя беспокоит один факт. Мы все привыкли к велосипедистам, которые переезжают пешеходный переход, где есть соответствующий разрешительный знак. Но у нас есть и люди, которые передвигаются точно так же на самокатах. И если водитель уже начал совершать маневр, то он рассчитывает, что пешеход движется с определенной скоростью, велосипедист. Но когда человек выезжает на самокате или гироскутере: вот его не было, и вот он есть. Что делать в такой ситуации по правилам дорожного движения? Денис Ливанович:

Это большая проблема, потому что пользователи средств персональной мобильности при пересечении проезжей части не пользуются элементарным правилом, что нужно пересекать ее со скоростью пешехода и только в тех местах, где это разрешено. Сегодня это велопереезды, обустроенные на регулируемых пешеходных переходах. На нерегулируемых переходах до вступления в силу новой редакции правил дорожного движения необходимо спешиваться и пересекать стреножившись и сопровождая электросамокат рядом с собой. Также при движении по велодорожкам, велопешеходным дорожкам необходимо быть готовым в любой момент прибегнуть к экстренному торможению ввиду того, что могут появиться пешеходы по пути следования. В любом случае необходимо двигаться с такой скоростью, которая бы позволила сделать это своевременно. Как контролируют нетрезвых велосипедистов?