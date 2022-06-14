«Даже видел бабушку, похожую на английскую королеву, которая ехала». ГАИ о передвижении на самокатах и гироскутерах
Лето в самом разгаре. Это значит, что растет количество велосипедистов, пользователей гироскутеров, моноколес и электросамокатов на улицах. Что может быть лучше, чем поездка с ветерком жарким июльским деньком? Главное при этом не забывать о безопасности, правилах и ограничениях для передвигающихся на средствах персональной мобильности по дорогам. Поговорили на эту тему с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заместителем начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денисом Ливановичем.
Юрий Царев, ведущий:
С одной стороны, здорово, что у нас очень много самокатов, велосипедов, гироскутеров. Один раз я даже видел бабушку, похожую на английскую королеву, которая ехала в такой шляпке. Это было умилительно. Все-таки есть у нас еще несознательные «элементы», которые не обращают внимание на то, что они не короли дороги. Тем более когда речь идет о тротуаре.
«Элементарных азов, правил дорожного движения не знают»
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Да, у нас большое количество граждан используют средства персональной мобильности, гироскутеры, электросамокаты, в том числе шеринговые. Многие из них даже элементарных азов, правил дорожного движения не знают. Правила поведения на совмещенных велопешеходных, велосипедных дорожках не все соблюдают, что зачастую, увы, приводит к печальным последствиям в виде травмирования людей. К примеру, за текущий год только по Минску за пять месяцев зарегистрировано шесть ДТП с участием средств персональной мобильности, самокатов. За аналогичный период прошлого года в Минске было зарегистрировано всего три ДТП. То есть рост на 100 %. Из этих шести ДТП в пяти были несовершеннолетние пользователи средств персональной мобильности.
Большая проблема – пересечение проезжей части на самокатах
Юрий Царев:
Это очень удручает. Меня как водителя беспокоит один факт. Мы все привыкли к велосипедистам, которые переезжают пешеходный переход, где есть соответствующий разрешительный знак. Но у нас есть и люди, которые передвигаются точно так же на самокатах. И если водитель уже начал совершать маневр, то он рассчитывает, что пешеход движется с определенной скоростью, велосипедист. Но когда человек выезжает на самокате или гироскутере: вот его не было, и вот он есть. Что делать в такой ситуации по правилам дорожного движения?
Денис Ливанович:
Это большая проблема, потому что пользователи средств персональной мобильности при пересечении проезжей части не пользуются элементарным правилом, что нужно пересекать ее со скоростью пешехода и только в тех местах, где это разрешено. Сегодня это велопереезды, обустроенные на регулируемых пешеходных переходах. На нерегулируемых переходах до вступления в силу новой редакции правил дорожного движения необходимо спешиваться и пересекать стреножившись и сопровождая электросамокат рядом с собой. Также при движении по велодорожкам, велопешеходным дорожкам необходимо быть готовым в любой момент прибегнуть к экстренному торможению ввиду того, что могут появиться пешеходы по пути следования. В любом случае необходимо двигаться с такой скоростью, которая бы позволила сделать это своевременно.
Как контролируют нетрезвых велосипедистов?
Юрий Царев:
Чего греха таить? Не все водители гироскутеров, электросамокатов трезвы. В том числе, и велосипедисты. Если над водителем можно установить какой-то контроль и правилами все очень хорошо описано, водитель знает, чего он может лишиться. Все, что касается велосипедистов, очень тяжело их проверить и контролировать. А иногда все происходит именно из-за того, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Денис Ливанович:
Практика с велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности в части, касаемой физического состояния, проводится наружными службами, в том числе патрулями дорожно-патрульной службы, которая на линии. Обращают внимание на поведение велосипедиста. Велосипедист, который находится в состоянии алкогольного опьянения, по нему видно, как он передвигается, останавливается на светофоре, начинает движение. У него неловкие движения, промазывает, не попадает по педалям. В том числе, наружные службы, патрульно-постовые службы милиции, которые несут службу на маршрутах патрулирования, внутренние войска, которые в выходные дни в зонах отдыха в Минске обращают внимание на таких нерадивых пользователей. В случае их выявления в соответствии с действующим законодательством они привлекаются за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Их освидетельствуют, при необходимости доставляют в отрезвители.