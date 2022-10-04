Полезный продукт, но подойдёт не всем. Кому нужно обязательно есть тыкву?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Осенью без тыквы не обойтись, и дело не только в Хэллоуине, а в том, что она заменяет нам солнце и является настоящим кладом витаминов. Королева сезона. Суперфуд. О чудо-свойствах тыквы известно испокон веков. Из этого золотца делали мази и настойки. Коктейль витаминов и микроэлементов – А, Е, В, железо, калий, цинк, кальций волшебно влияют на наше здоровье, красоту волос и ногтей. Это отличная профилактика морщин и старения. Путь к совершенству.

Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер:

Бета-каротин – это предшественник витамина А, способствует улучшению зрения, хорошей работе иммунной системы, гормональной системы. Показаны людям в профессиях, в которых требуется сосредоточение внимания и кропотливость. 50 граммов семян тыквы компенсирует суточную потребность в цинке. Цинк – это важный элемент мужской силы, мужской репродуктивной системы, принимает участие в синтезе тестостерона.

Катерина Давыдова, врач, нутрициолог:

Тыква обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим, противопаразитарным свойством. В тыкве содержится огромная концентрация жирорастворимых витаминов, витамина А и Е – главных, мощных антиоксидантов. Те, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний. Огромное количество фтора, очень хорошо включать в рацион как профилактику развития кариеса.

Тыква – продукт диетический. Калорий мало, клетчатки много, поэтому можно сбросить парочку лишних кило. Ее можно употреблять малышам с 5-7 месяцев и беременным. Благотворно влияют эти плоды на гипертоников. И наоборот, гипотоникам, а также людям с мочекаменной болезнью следует быть острожными. Индивидуальную непереносимость и аллергии также никто не отменял. Анна Бедрицкая:

Пюрирование тыквы, например, такие блюда, как крем-суп, очень сильно повышает гликемический индекс этого продукта и увеличивает калорийность продукта, и это противопоказано людям с сахарным диабетом, людям с заболеванием ЖКТ, в том числе с гастритами. Катерина Давыдова:

Нельзя комбинировать тыкву с чем-то сладким. Поливать медом, поливать кленовым сиропом, необходимо включать тыкву в вой рацион и ориентироваться на 200-250 грамм в сутки. Тыквенную кашу маслом не испортишь. Дело в том, что витамины А и Е – жирорастворимые и лучше всего усваиваются вместе с правильными качественными жирами. Поэтому заправляйте салаты оливковым маслом, делайте смузи на основе молока, добавляйте в супы сливки. И ваш перекус будет просто божественным. Хотите порадовать близких, записывайте рецепт.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим осенний пирог, творожно-тыквенный. Для этого нам понадобится тыква, яблоки, сахар, яйца, кукурузный крахмал, творог и корица. Нарезаем тыкву. Тыква превращается в аппетитные кубики. Добавляем немного растительного масла и отправляем подрумяниться в духовку на 5 минут на 180 градусов. Вадим Парханович:

Смешиваем яблоки, творог и яйца. Добавляем тыкву. Тыква стала мягкая, ее долго запекать не нужно.

Немного кукурузного крахмала для связки, сметанки, сахара и корицы для праздничного вкуса. Перемешиваем, выкладываем массу в форму и отправляем запекаться пирог на 45 минут на 180 градусов. Вадим Парханович:

Наш пирог готов, теперь украшаем его. Бусы из красной смородины, сахарная пудра. Наш десерт неотразим.