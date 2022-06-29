Как развивается белорусская адвокатура? Интервью с семьёй адвокатов

Слово предоставляется защите. 26 июня адвокатура Беларуси отметила столетний юбилей, на протяжении многих лет всей своей деятельности адвокатура служит принципам законности и справедливости. Сегодня в стране около 1 800 адвокатов, которые обеспечивают потребность в правовой поддержке и ее доступности. В новый профессиональный век этот профессиональный институт гражданского общества вступает в обновленном виде. Какой же будет адвокатура второго тысячелетия? Об этом поговорили с гостями в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Максимом Терешковым, председателем Минской областной коллегии адвокатов и Алесей Терешковой, заведующей Минской областной юридической консультацией №5. Что входит в основные обязанности адвоката? Алена Ланская, ведущая:

Как вы относитесь к выражению: за прокурором стоит закон, за адвокатом – человек. Правда ли, что основная задача адвоката – это оправдать?

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

Основная задача – помочь человеку. В чем это выражается в данном конкретном случае, каждая ситуация ситуации рознь. Но то выражение, которое вы процитировали, говорит о том, что адвокат – это не только защитник, который помогает людям, но он психолог. За адвокатом стоит личность, человек, судьба, он в первую очередь должен выслушать человека, прочувствовать его проблему. Проговорить, можно ли эту проблему решить. Мы как адвокаты считаем, что безвыходных ситуаций нет. Любая проблема всегда разрешима. Может, не на 100 %, но задача адвоката – не оставить человека наедине с проблемой, с которой он обратился к нему. А после того как человек поработает с адвокатом, он выстроит линию защиты, у человека уже отходят эмоции, он начинает здраво мыслить и работает над тем, чтобы защититься, бывает, от необоснованных претензий. Дмитрий Потапович, ведущий:

То есть очень много зависит от общения. Максим Терешков:

Безусловно, это первое, что должно быть между клиентом и адвокатом, это контакт. Если контакта нет, дальнейшая работа невозможна. Если клиент доверяет адвокату, а адвокат доверяет клиенту, они уже вместе начинают работать над тем, как выйти из этой ситуации – это уже половина успеха.

Как меняется работа адвоката в современных условиях? Дмитрий Потапович:

Наверное, способность наладить контакт приходит с опытом. Сколько вы уже работаете адвокатом? Изменилась ли адвокатура и ваша деятельность за это время?

Алеся Терешкова, заведующий Минской областной юридической консультацией №5:

Я работаю уже где-то 7 лет, чуть больше. Мы вместе работаем. Адвокатура не стоит на месте, постоянно совершенствуется, постоянно что-то меняется. Много интересных дел и ситуаций появляется. У нас появляются новые технологии, соответственно появляются новые объекты, которые нужно защищать. Новые ситуации, в которых нужно как-то действовать и принимать решения. Максим Терешков:

В конце 2021 года произошла реформа, теперь адвокаты нашей республики осуществляют адвокатскую деятельность только в составе юридической консультации. Да, есть разные мнения, но я как председатель коллегии хочу обратить внимание на то, что юридическая консультация – это коллектив адвокатов. Это не адвокат где-то в одном кабинете работает сам со своими вопросами, проблемами. Если есть коллектив, то есть взаимопомощь. Бытует такое мнение, что адвокат должен знать все законы. Неправда. Адвокат должен знать, где этот закон найти. Но когда человек, поработав 20 лет или поработав полгода адвокатом, сталкивается с какой-то проблемой, всегда идет на помощь коллектив. Всегда есть старшее поколение, которое даст образец документа, даст совет. Здесь потише, здесь можно и погромче, здесь акцент, а здесь промолчи. Ведь этому не учат в университете. Детали – только коллектив, практика и время позволяют адвокату называться не только адвокатом, но и высококвалифицированным специалистом. Могут ли супруги адвокаты защищать противоборствующие стороны? Алена Ланская:

В связи с тем, что вы являетесь супругами, не бывает ли у вас дома проблем на эту тему?

Алеся Терешкова:

Как раз таки не бывает, наоборот – ты отдыхаешь дома от работы. Порой коллективное обсуждение вопроса наоборот помогает разобраться в ситуации, потому что ты работаешь, замыливаешь взгляд, а потом рассказываешь супругу. Он говорит: «Так вот, все на поверхности». Думаешь: точно, как я это не заметила. Максим Терешков:

У нас много тем поговорить не только о работе. Работа у нас дома занимает минимально, потому что иначе невозможно отдыхать. Алена Ланская:

Бывало ли такое, что вы отстаивали интересы противоборствующих сторон? Алеся Терешкова:

Нет, такого не было и не может быть, потому что по закону запрещено быть представителями сторон, которые между собой находятся на противоположных сторонах. Так не получится. Максим Терешков:

Может, для того чтобы сохранять адвокатские семьи. Для чего создали чат-бот «Детский адвокат» и мобильное приложение «АдвоКот»? Дмитрий Потапович:

Нам известно, что вы ведете чат-бот «Детский адвокат» и мобильное приложение «АдвоКот». Расскажите подробнее, что это.

Алеся Терешкова:

Первым появился Telegram-бот «Детский адвокат». Это совместный проект детского фонда ЮНИСЕФ от Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Суть этого Telegram-бота в том, что любой человек, ребенок и его родитель может написать свой вопрос на правовую тематику. Абсолютно любой. Вопросы по школе, если не согласен с оценкой, то куда обращаться, так и более серьезные вопросы. Если вдруг задержали, вопросы по разделу имущества. Это можно задать в любом формате, не надо ничего готовить, искать. Адвокаты на основании своих знаний, знаний законодательства дают квалифицированный ответ. «АдвоКот» – это уже продолжение. Это новое и не имеющее аналогов на постсоветском пространстве приложение. «АдвоКот» – это кот, который проводник в мире права. Ориентирован на детей, но и родителям будет полезно узнать, потому что в этом приложении есть множество интерактивных историй, которые человек может пройти. Чтобы не оказаться в этой ситуации в жизни, он может пройти их интерактивно и понять, как можно поступать в той или иной ситуации. Можно или нельзя шуметь после 12 часов, если разбили товар в магазине, всегда вы отвечаете или нет. В это мобильное приложение интегрирован Telegram-бот «Детский адвокат», то есть можно прямо перейти из него и получить ответ на свой вопрос, если не нашли его в приложении. А также главное, что там есть функция поиска адвоката по геолокации. То есть вы можете посмотреть, кто поблизости, и обратиться к этому адвокату.