Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых

Первым начал убирать урожай зерновых культур Брестский регион. В 2022 году жатву хлеборобы начали немного раньше – коррективы внесла жаркая погода. Первая культура, которую убирают в области, озимый ячмень. Влажность зерна сейчас составляет 14-16 %, что оптимально для уборки. Озимый ячмень занимает чуть больше 10 тысяч гектаров. Всего же в брестской области зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 360 тысяч гектаров.