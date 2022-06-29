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Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых

29 июня 2022 13:26
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Новости Беларуси. В Беларуси началась жатва. Обеспечить продовольственную безопасность страны – главная задача аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых-1

Первым начал убирать урожай зерновых культур Брестский регион. В 2022 году жатву хлеборобы начали немного раньше – коррективы внесла жаркая погода. Первая культура, которую убирают в области, озимый ячмень. Влажность зерна сейчас составляет 14-16 %, что оптимально для уборки. Озимый ячмень занимает чуть больше 10 тысяч гектаров. Всего же в брестской области зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 360 тысяч гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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