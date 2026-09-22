Новости по тегу #Транспорт Минска

Колонна проехала 9 километров до музейно-паркового комплекса «Победа». Там состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой».
Во всех районах города работают 9 «витаминных точек» в рамках акции «На работу на велосипеде».
22 сентября Минск присоединится к республиканской акции «День без автомобиля», которая пройдет под девизом: «Беларусь за чистый воздух».
В связи со строительством нового путепровода здесь отменен левый поворот с улицы Лобанка в сторону МКАД для легковых и электромобилей.
В Минске растет пассажиропоток: за семь месяцев 2026 года число поездок в метро увеличилось более чем на 3 %, на наземном транспорте – на 2 %.
С 1 сентября он прекращается, и Госстандарт просит подавать заявки в лаборатории заранее.
Вопросы развития транспортной инфраструктуры столицы обсудили 16 июля в Мингорисполкоме,.
Положительная тенденция связана с запуском единой цифровой базы данных.
Радиально-кольцевая транспортная система, когда внутри города есть кольца, по которым можно беспрепятственно попасть в любую точку города.
Вопреки ожиданиям, немало минчан скептически отнеслись к новинке, отметив, что это не совсем оперативно в час пик и не всегда удобно для пожилых, детей, да и просто тех, у кого заняты руки.
С 1 июня в столице начнет ходить автобус № 200с.
Речь идет об остановке «АТС» («АТС»), которая находится на улице Сергея Есенина в направлении улицы Рафиева.
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