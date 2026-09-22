Прямой эфир

Новости по тегу #Транспорт Минска

День без автомобиля! Около 200 участников собрал велопробег в Минске
22 сентября 2026 11:13

День без автомобиля! Около 200 участников собрал велопробег в Минске

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске
21 сентября 2026 07:05

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»
19 сентября 2026 08:20

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

На перекрестке Лобанка и Притыцкого в Минске меняется схема движения – ГАИ
02 сентября 2026 18:55

На перекрестке Лобанка и Притыцкого в Минске меняется схема движения – ГАИ

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов
25 августа 2026 07:24

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов

Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа
21 августа 2026 07:07

Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа

В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска
17 июля 2026 17:57

В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска

За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток в Беларуси сократилось вдвое
15 июня 2026 16:56

За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток в Беларуси сократилось вдвое

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета
12 июня 2026 15:06

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

Минусов больше! Почему не все минчане оценили кнопки открытия дверей в общественном транспорте?
01 июня 2026 18:29

Минусов больше! Почему не все минчане оценили кнопки открытия дверей в общественном транспорте?

В Минске запустят новый автобус. Один из жилых комплексов этого очень ждал
14 мая 2026 09:46

В Минске запустят новый автобус. Один из жилых комплексов этого очень ждал

В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых
13 мая 2026 08:56

В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых