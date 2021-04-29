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300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты

29 апреля 2021 09:40
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Новости Беларуси. 300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты-1

К прохождению глубокого брода механики-водители прошли спецподготовку: сдали технические зачеты, прошли курс водолазной подготовки, психологическое тестирование. И лишь потом получили допуск на это испытание.

300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты-4

К слову, оно заключительное перед выпускными экзаменами для курсантов 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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