300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты

Новости Беларуси. 300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К прохождению глубокого брода механики-водители прошли спецподготовку: сдали технические зачеты, прошли курс водолазной подготовки, психологическое тестирование. И лишь потом получили допуск на это испытание.