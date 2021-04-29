Новости Беларуси. 300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 300 метров с глубиной до 2 метров. Водную преграду учатся преодолевать юные танкисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К прохождению глубокого брода механики-водители прошли спецподготовку: сдали технические зачеты, прошли курс водолазной подготовки, психологическое тестирование. И лишь потом получили допуск на это испытание.
К слову, оно заключительное перед выпускными экзаменами для курсантов 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра.