Дети эмоционально очень сильно выматывают. Как избежать профессионального выгорания, рассказал педагог

Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что хоть раз каждый, даже самый увлеченный преподаватель, возможно, сталкивался с такой проблемой, как выгорание, когда надоедает все и хочется сменить сферу деятельности, может быть, заняться чем-то другим. У вас такое было?

Сергей Клыш, учитель начальных классов столичной гимназии № 30:

Нет, у меня такого не было. Профессиональное выгорание пока еще не наступило. Ведь выбирал свою профессию уже осознано и готовился к поступлению. Мне она очень нравится, потому что чувствуешь результат, видишь его на лицо. Когда пришел ребенок не умеющий ни читать, ни писать, ни считать, ничего не зная – все это ему даешь. Впоследствии уже видишь результат именно своей работы – чему ребенок научился, что он знает, что умеет. Юлия Самусенко:

Мне кажется, что дети на самом деле эмоционально очень сильно выматывают. Иногда можно просто дойти до точки кипения. У вас такого не бывает, когда прямо уже нет сил? Сергей Клыш:

Бывает. По-моему, у всех педагогов такое бывает.