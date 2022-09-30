«Я как молодой учитель немножко побаивался их». Мужчина-педагог рассказал о работе в начальных классах

Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Клыш, учитель начальных классов столичной гимназии № 30:

Да, я очень прекрасно помню свой первый класс. Они выпустились уже в 2021 году, потому что я работаю с 1990-го. Был замечательный класс.

Ольга Шерснева:

Как они отреагировали на то, родители в частности, что у них будет первый учитель – мужчина?

Сергей Клыш:

Чудесно отреагировали. Я пришел молодой еще только после армии, можно сказать, даже юноша – 21 год был. Родители были моих детей первых старше меня, конечно, но отреагировали замечательно. У меня с этим классом очень теплые отношения. Даже до сих пор мы, когда встречаемся, всегда подолгу общаемся, иногда бывает они какие-то советы у меня просят.