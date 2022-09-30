«Я как молодой учитель немножко побаивался их». Мужчина-педагог рассказал о работе в начальных классах
Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы помните первый свой класс?
Сергей Клыш, учитель начальных классов столичной гимназии № 30:
Да, я очень прекрасно помню свой первый класс. Они выпустились уже в 2021 году, потому что я работаю с 1990-го. Был замечательный класс.
Ольга Шерснева:
Как они отреагировали на то, родители в частности, что у них будет первый учитель – мужчина?
Сергей Клыш:
Чудесно отреагировали. Я пришел молодой еще только после армии, можно сказать, даже юноша – 21 год был. Родители были моих детей первых старше меня, конечно, но отреагировали замечательно. У меня с этим классом очень теплые отношения. Даже до сих пор мы, когда встречаемся, всегда подолгу общаемся, иногда бывает они какие-то советы у меня просят.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Не тяжело ли было вообще наладить как-то контакт сразу с детьми? Все-таки пришел молодой преподаватель, может быть, нет такого авторитета у детей.
Сергей Клыш:
С детьми было не тяжело. Мне было тяжело с родителями, потому что я как молодой учитель немножко побаивался их. С детьми очень легко нашел контакт, потому что я со школьной скамьи, еще будучи в 9-м классе, уже чуть-чуть работал с детьми. Причем с детьми начальной школы, так как я учитель начальных классов. Была когда-то игра «Зарница», «Орленок», и мне мой военрук поручил готовить к смотру строя и песни маленьких детей. У меня был класс, с которым я пел, маршировал, и мы получали еще какие-то за это призы потом.
Требую, чтобы дети учили и знали предмет. Как молодому учителю справиться с подростками – подробнее здесь.