«Социальная сеть – это моя личная жизнь». Как вести себя в интернете современным педагогам?
Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На самом деле, педагоги же – это тоже живые люди. Иногда хочется на пляже в купальнике позагорать, в магазин прийти спокойно, в ресторане посидеть с подружками и потанцевать. Это же как-то непрестижно для учителя?
Марина Васько, педагог, политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Почему, нет?
Юлия Самусенко:
Как найти эту золотую середину?
Марина Васько:
Я думаю, что для мудрого и опытного педагога в этом нет никаких границ или каких-то сложностей. Я думаю, что каждый найдет этот баланс в жизни.
Юлия Самусенко:
Татьяна, вам удается находить баланс? Фото в купальнике выкладываете в социальные сети или как-то фильтруете свой контент?
Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы средней школы № 52 г. Минска:
Не выкладываю, не потому что я учитель, просто потому что я не загораю.
Юлия Самусенко:
Вообще, приходится как-то по-другому вести опять же социальные сети, как-то контролировать свое поведение?
Татьяна Рудозуб:
Социальные сети – во-первых, они закрыты для общего доступа. Там только мой контент, те люди…
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Друзья?
Татьяна Рудозуб:
Да, друзья. Грубо говоря, знакомые, друзья и не ученики. Принципиально, нет, потому что социальная сеть – это моя личная жизнь.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, хороший такой лайфхак – сделал закрытую страничку. В то же время не к чему придраться – моя личная страница.
Ольга Шерснева:
Сергей, отдых рядового преподавателя какой у вас? Как вы проводите свободное время?
Сергей Клыш, учитель начальных классов столичной гимназии № 30:
Отпуск, выходные на даче.
Ольга Шерснева:
Выращиваете что-то?
Сергей Клыш:
Конечно, выращиваю. Перцы, помидоры, огурцы, зелень, лук, чеснок – то, что потом зимой можно будет покушать. Мне очень нравится это.
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