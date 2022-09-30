«Социальная сеть – это моя личная жизнь». Как вести себя в интернете современным педагогам?

Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

На самом деле, педагоги же – это тоже живые люди. Иногда хочется на пляже в купальнике позагорать, в магазин прийти спокойно, в ресторане посидеть с подружками и потанцевать. Это же как-то непрестижно для учителя?

Марина Васько, педагог, политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Почему, нет? Юлия Самусенко:

Как найти эту золотую середину? Марина Васько:

Я думаю, что для мудрого и опытного педагога в этом нет никаких границ или каких-то сложностей. Я думаю, что каждый найдет этот баланс в жизни. Юлия Самусенко:

Татьяна, вам удается находить баланс? Фото в купальнике выкладываете в социальные сети или как-то фильтруете свой контент?

Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы средней школы № 52 г. Минска:

Не выкладываю, не потому что я учитель, просто потому что я не загораю. Юлия Самусенко:

Вообще, приходится как-то по-другому вести опять же социальные сети, как-то контролировать свое поведение? Татьяна Рудозуб:

Социальные сети – во-первых, они закрыты для общего доступа. Там только мой контент, те люди… Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Друзья? Татьяна Рудозуб:

Да, друзья. Грубо говоря, знакомые, друзья и не ученики. Принципиально, нет, потому что социальная сеть – это моя личная жизнь. Юлия Самусенко:

Мне кажется, хороший такой лайфхак – сделал закрытую страничку. В то же время не к чему придраться – моя личная страница. Ольга Шерснева:

Сергей, отдых рядового преподавателя какой у вас? Как вы проводите свободное время?