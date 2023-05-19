Об этих достопримечательностях столицы вы могли не знать! Интервью с работником Музея истории города Минска

Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

История архитектуры Минска всегда притягивает туристов, как магнит. Несмотря на то, что многовековых зданий война нам в наследство не оставила, есть множество мест, которые уникальны своими традициями и достопримечательностями. В умелых руках экскурсоводов любая информация становится тем фактом, который надолго запомнится и впечатлит не только гостей столицы, но и жителей Минска, даже если они знают о своем городе все. Что покажут и расскажут знатоки города? На основании чего были выбраны маршруты и темы? Все это в нашем интервью. Анастасия, я так понимаю, что с этого места (около Ратуши) и начнется экскурсия. Что интересного должны узнать и сами минчане, и гости столицы?

Анастасия Маковская, научный сотрудник Музея истории города Минска:

Недалеко от главного входа Ратуши – наша первая опорная точка, где начинается наша экскурсия. Здесь мы будем рассказывать о самом здании Ратуши, потому что даже многие минчане не знают, что внутри находится, никогда здесь не были, хотя очень часто мимо нее проходили. Екатерина Забенько:

Ратуша – это новодел, но здание было построено на старых фундаментах. Думаю, что многим это будет интересно узнать, для многих это тоже может стать открытием. Анастасия Маковская:

Да, конечно, мы тоже будем рассказывать про то, как она реставрировалась, как это тяжело собирать сведения, данные о ней, потому что практически никакой информации не сохранилось, но тем не менее благодаря нашим архитекторам такой красивый памятник сейчас украшает территорию Верхнего города. Екатерина Забенько:

Как на него реагируют туристы? Они уже наверняка приезжают подготовленными.

Анастасия Маковская:

Нет, многие вообще не знают, что такое Ратуша, особенно туристы из других стран, они никогда не сталкивались с Магдебургским правом, поэтому они, конечно, этого не знают. Поэтому приезжают, активно заказывают здесь экскурсии. Это, кстати, один из филиалов Музея истории города Минска, поэтому как раз мои коллеги проводят здесь экскурсии, так что все можно узнать об истории Магдебургского права и Ратуши. Поэтому этот объект пользуется туристическим спросом постоянно. Екатерина Забенько:

Наверняка будет ажиотаж у таких экскурсий. Многие захотят услышать, что не знают о своем городе, тем более бесплатно. Каков порядок действий? Куда и во сколько приходить? Нужно ли записываться заранее? Анастасия Маковская:

Предварительно записи у нас нет. Необходимо просто подойти к Ратуше – в место сбора. У нас экскурсии проводятся 3 раза в день: 12:00, 14:00 и 16:00. Как показывает практика, больше всего людей приходит во второй половине дня, поэтому лучше приходить пораньше – в 12:00. Екатерина Забенько:

Какое количество людей в группе допустимо, чтобы экскурсия состоялась? Анастасия Маковская:

Мы в любом случае будем проводить. Даже для 2 человек, для 3. Но у нас, как показывает прошлогодний опыт, было и по 100 человек, и по 70. Другое дело, что слышимость может хромать, но при любом раскладе проводим экскурсии.

Екатерина Забенько:

Но пользуются спросом? Анастасия Маковская:

Да, конечно, особенно к августу, когда все узнают про это, начинают про это слушать, подключаются гораздо чаще. Екатерина Забенько:

В прошлом году впервые была проведена такая акция? Анастасия Маковская:

Да, в прошлом году впервые. Сейчас решили повторить. По тем же маршрутам, по тем же темам, которые полюбились людям. Екатерина Забенько:

Я знаю, что есть чем удивить. Любое здание в центре города впечатляет своей историей. Даже здание бывшей церкви Святого Духа таит в себе немало секретов для тех же туристов.