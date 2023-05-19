Что за проект «Пешеходка» и кто в нём может принять участие? Рассказала сотрудница «Минскконцерта»

Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Легендарный проект «Пешеходка». Расскажите, каким он будет в этом сезоне, какую он пережил трансформацию за тот период, пока его не было?

Инга Чайковская, заместитель начальника концертного отдела ГУ «Минскконцерт»:

В этом году уже подано много заявок от кавер-групп, от инструментальных групп, поэтому мы в этом году будем удивлять проектами творческими. Заявок на сегодня подано от 11 музыкальных коллективов, но поступают звонки от коллективов, которые тоже хотят принять участие. Екатерина Забенько:

То есть это полноценный кастинг? Не так просто стать участником. Инга Чайковская:

Да, это полноценный кастинг, потому что мы уже в онлайн-режиме и в ручном режиме проводим прослушивание коллективов, их музыкальных программ. Отбор у нас сейчас проходит. Екатерина Забенько:

Это молодые коллективы или более опытные? Инга Чайковская:

Сейчас в основном подали заявки молодые коллективы. Екатерина Забенько:

Для них наверняка это станет бесценным опытом – возможность выступить на большой площадке перед достаточно большим количеством людей.

Инга Чайковская:

Безусловно. В этом году такой фестиваль уличных музыкантов запланирован на трех площадках нашей столицы: на территории Верхнего города, на набережной Троицкого предместья и на площадке по улице Раковская,25 – это новые площадки, поэтому это будет для всех сюрпризом. Екатерина Забенько:

В какое время это все будет происходить? Инга Чайковская:

Это будет проходить в выходные дни и в будние с 12:00 до 22:00. Екатерина Забенько:

У нас есть архивное фото «Вечера у Ратуши». Мы видим, что огромное количество людей собирают эти концерты. Нет возможности расшириться для людей, чтобы они могли присесть и полноценно насладиться концертом? Или такой возможности просто в рамках площади у Ратуши просто не существует?