Что за проект «Пешеходка» и кто в нём может принять участие? Рассказала сотрудница «Минскконцерта»
Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Легендарный проект «Пешеходка». Расскажите, каким он будет в этом сезоне, какую он пережил трансформацию за тот период, пока его не было?
Инга Чайковская, заместитель начальника концертного отдела ГУ «Минскконцерт»:
В этом году уже подано много заявок от кавер-групп, от инструментальных групп, поэтому мы в этом году будем удивлять проектами творческими. Заявок на сегодня подано от 11 музыкальных коллективов, но поступают звонки от коллективов, которые тоже хотят принять участие.
Екатерина Забенько:
То есть это полноценный кастинг? Не так просто стать участником.
Инга Чайковская:
Да, это полноценный кастинг, потому что мы уже в онлайн-режиме и в ручном режиме проводим прослушивание коллективов, их музыкальных программ. Отбор у нас сейчас проходит.
Екатерина Забенько:
Это молодые коллективы или более опытные?
Инга Чайковская:
Сейчас в основном подали заявки молодые коллективы.
Екатерина Забенько:
Для них наверняка это станет бесценным опытом – возможность выступить на большой площадке перед достаточно большим количеством людей.
Инга Чайковская:
Безусловно. В этом году такой фестиваль уличных музыкантов запланирован на трех площадках нашей столицы: на территории Верхнего города, на набережной Троицкого предместья и на площадке по улице Раковская,25 – это новые площадки, поэтому это будет для всех сюрпризом.
Екатерина Забенько:
В какое время это все будет происходить?
Инга Чайковская:
Это будет проходить в выходные дни и в будние с 12:00 до 22:00.
Екатерина Забенько:
У нас есть архивное фото «Вечера у Ратуши». Мы видим, что огромное количество людей собирают эти концерты. Нет возможности расшириться для людей, чтобы они могли присесть и полноценно насладиться концертом? Или такой возможности просто в рамках площади у Ратуши просто не существует?
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Наверное, второе. Когда начинали проект «Вечера у Ратуши», то он вообще не предполагал сидячих мест. На сегодня мы совершенствуемся, конечно, какой-то партер выставляем, так как приходят послушать и люди пожилого возраста, и с маленькими детьми, чтобы это было в первую очередь удобно. В прошлом году ты и полтора часа с удовольствием стоишь и слушаешь то или иное произведение. И потанцевать можно, и пообщаться. Поэтому я не думаю, что здесь стоит увеличивать партер.
Екатерина Забенько:
Артистов в Беларуси не хватает. Надо зажигать новые звезды. Как вы думаете, легендарный проект «Пешеходка» в этом поможет?
Виталий Брель:
Безусловно. И не только этот проект. Я уверен, что летний музыкально-туристический сезон как раз и зажигает эти звезды, потому что мы всегда начинаем с детских коллективов, где мы уже видим этих звезд, которые играют на инструментах либо исполняют то или иное произведение. Театральные постановки. Это будут наши школьники. Они делают замечательные постановки. Мы убедились в этом в прошлом году, в этом мы увидим. Не хуже, чем профессионалы. То есть на этих площадках и рождаются те звезды, которые потом будут вспоминать, что я начинал именно с летнего музыкально-туристического сезона.
Екатерина Забенько:
Наверное, потенциальных участников «Пешеходки» сложно назвать уличными музыкантами. Я думаю, они близки к профессионалам, раз такой серьезный кастинг. Какой репертуар они предлагают?
Инга Чайковская:
Профессиональный уровень достаточно высок многих коллективов, поэтому они исполняют произведения белорусских авторов, популярные молодежные песни (это в основном студенческие коллективы, которые подавали заявки). Хочу сказать, что на сайте «Минскконцерта» есть специальный раздел «Проект «Пешеходка-2023», где есть подробная информация о проекте, она постоянно обновляется, и положение. Хочу пригласить еще других участников, индивидуальных исполнителей, творческие коллективы, которые хотят принять участие, отправить свои заявки нам, и мы с удовольствием рассмотрим и предоставим возможность выступить на площадках нашей столицы.
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