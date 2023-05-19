В Бресте фонарщик, а кого ждать в Минске? Вот какой сюрприз для туристов подготовила столица

Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

В этом году гостей города ждет новый интерактив от управления культуры Мингорисполкома. Это очень здорово. В 12:00 каждый день на площадку будет выходить войт, красиво одетый со специально заготовленным текстом. Он с улыбкой будет встречать гостей нашего города. Я думаю, что такой персонаж станет для Минска каким-то символом, как для Бреста фонарщик.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Была задумка в том, чтобы Ратуша стала постоянным местом притяжения туристов, которые посещают нашу столицу. Каждый из них должен попытать свое счастье – выиграть или найти ключ, который откроет замок, где хранится монета счастья. Думаю, они будут немножко счастливы и будут вспоминать столицу с теплом. Екатерина Забенько:

Я знаю, что туристы любят брестского фонарщика. Есть ли шанс у этой новой инициативы?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Конечно, интерактив всегда влияет на любой объект, на любое мероприятие. Что будет возле Ратуши, оживит ее. Это и лишний толчок людям, которые придут попытать удачу и счастье и выиграть ту монету, которая будет в единственном экземпляре. Екатерина Забенько:

Вы чаще всех общаетесь с туристами, которые сюда приезжают. Чего в Минске им еще не хватает или они получают тот комплекс впечатлений, за которым и ехали? Алексей Русакевич:

Выбор путешествий по Минску разнообразный. Это и гастрономия. В конце апреля – начале мая открылись гастрономические улицы. Песочница – лучшая улица, Октябрьская – лидбир. Кто хочет гастрономию – порядка 200 ресторанов предлагают национальную кухню. Тот же Минский тракторный завод проводит экскурсии для всех желающих, тот же музей «Аливария» и многие другие экскурсии. В июле планируется открытие интерактивного часового музея «Луч». Промышленный туризм и гастрономия тоже дают свои впечатления… По-разному. Теплоходы, байдарки, велосипедный туризм. В Минске турист найдет то, для чего он приехал. На свой любой вкус и на свое желание. Екатерина Забенько:

Что касается туристов. Готов ли столичный сервис к наплыву туристов? Мы понимаем, что этим летом их будет достаточно много.