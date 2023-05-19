В Бресте фонарщик, а кого ждать в Минске? Вот какой сюрприз для туристов подготовила столица
Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В этом году гостей города ждет новый интерактив от управления культуры Мингорисполкома. Это очень здорово. В 12:00 каждый день на площадку будет выходить войт, красиво одетый со специально заготовленным текстом. Он с улыбкой будет встречать гостей нашего города. Я думаю, что такой персонаж станет для Минска каким-то символом, как для Бреста фонарщик.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Была задумка в том, чтобы Ратуша стала постоянным местом притяжения туристов, которые посещают нашу столицу. Каждый из них должен попытать свое счастье – выиграть или найти ключ, который откроет замок, где хранится монета счастья. Думаю, они будут немножко счастливы и будут вспоминать столицу с теплом.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что туристы любят брестского фонарщика. Есть ли шанс у этой новой инициативы?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Конечно, интерактив всегда влияет на любой объект, на любое мероприятие. Что будет возле Ратуши, оживит ее. Это и лишний толчок людям, которые придут попытать удачу и счастье и выиграть ту монету, которая будет в единственном экземпляре.
Екатерина Забенько:
Вы чаще всех общаетесь с туристами, которые сюда приезжают. Чего в Минске им еще не хватает или они получают тот комплекс впечатлений, за которым и ехали?
Алексей Русакевич:
Выбор путешествий по Минску разнообразный. Это и гастрономия. В конце апреля – начале мая открылись гастрономические улицы. Песочница – лучшая улица, Октябрьская – лидбир. Кто хочет гастрономию – порядка 200 ресторанов предлагают национальную кухню. Тот же Минский тракторный завод проводит экскурсии для всех желающих, тот же музей «Аливария» и многие другие экскурсии. В июле планируется открытие интерактивного часового музея «Луч». Промышленный туризм и гастрономия тоже дают свои впечатления… По-разному. Теплоходы, байдарки, велосипедный туризм. В Минске турист найдет то, для чего он приехал. На свой любой вкус и на свое желание.
Екатерина Забенько:
Что касается туристов. Готов ли столичный сервис к наплыву туристов? Мы понимаем, что этим летом их будет достаточно много.
Алексей Русакевич:
В городе на сегодня насчитывается 55 гостиниц. Город даже в этом плане не стоит на месте. За прошлый год у нас 3 гостиницы открылось. У нас 15 аналогичных средств размещения: хостелы, общежития, которые тоже предоставляют места для иностранных туристов. У нас порядка 1 тысячи индивидуальных средств размещения. Это квартиры, которые сдаются. Это порядка 3,5 тысячи. По сути, Минск готов. У нас в городе функционирует более 6 тысяч объектов питания, если брать даже мелкие точки. Ко II Играм стран СНГ проводится мониторинг этих мест. Где-то что-то дорабатывается, поэтому сервис, наши экскурсоводы, транспорт готовы. Город готов принять этих туристов.
«Вечера у Ратуши», II Игры СНГ и «Город мастеров». Какие мероприятия запланированы в Минске на лето-2023? Подробности здесь.