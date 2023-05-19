Украли больше миллиона белорусских рублей. Откуда мошенники берут персональные данные людей?

С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. И телефонное мошенничество продолжает оставаться одним из самых распространенных способов обмана граждан. Как же уберечься от посягательств на свои кровные деньги, поговорим с нашим гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Арловский, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Сколько преступлений мошенники успели совершить за 2023 год? Александра Каштанова, ведущая:

Давайте начнем со статистики, какими цифрами вы нас сегодня огорчите?

Андрей Арловский, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Я бы не говорил столь критично – огорчить. Да, в настоящее время, с учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий, обновились способы мошенничества, где-то они увеличились. Но в целом милиции удается справляться с ними. В большинстве случаев мы устанавливаем мошенников, аферистов, привлекаем их к уголовной ответственности. Если брать статистические данные, то за первый квартал этого года возбуждено порядка 500 уголовных дел по фактам совершенных мошеннических действий в отношении граждан. Можно сказать, что основную массу из этих преступлений составляют совершенные именно с информационно-коммуникационными технологиями. Особую озабоченность вызывают два основных вида мошенничества. Это так называемое «Мама, я попал в беду, попал в ДТП». Потерпевшими от данного вида преступлений в большинстве случаев бывают наши пожилые граждане, которые составляют 90 % пострадавших от этого вида преступлений. И второй вид, когда под видом сотрудника правоохранительных органов или сотрудника банковской схемы звонит аферист. Начинает говорить, что это скрытая связь, чтобы нас не прослушали, в некоторых случаях они предоставляют копии удостоверений сотрудника правоохранительных органов. Они начинают беседу, что наши потерпевшие должны помочь и поучаствовать в специальной операции по выявлению мошенников в банковской сфере. В большинстве случаев, люди, услышав такое количество подробностей, такой поток информации, уже забывают, что звонок идет не по средствам связи городской или наших операторов сотовой связи, а именно через мессенджеры. Естественно, там подключаются дополнительные люди, которые в ходе разговора психологически эффектно воздействуют на сознание, человек забывает и ведется на этот разговор, помогает разоблачить преступную схему. Юрий Царев, ведущий:

Есть, наверное, громкие дела, которые оставляют яркий след. Можете привести примеры? Андрей Арловский:

Конечно есть. Из последних: у нас женщина пострадала от таких действий мошенников, ущерб составил больше миллиона белорусских рублей. Ей позвонили в мессенджер, представились сотрудником правоохранительных органов, потом трубку взял уже другой сотрудник, представился сотрудником банка. Стандартная схема, что от ее имени заполнена заявка на онлайн-кредит. С целью сохранности своих средств необходимо перевести свои же деньги на счета, созданные специально для нее, для того чтобы эти деньги сохранить. Женщина повелась на эти условия. По их просьбе скачала на телефон стороннюю программу, по их указаниям провела все необходимые действия, чего категорически не стоит делать, потому что тогда преступники получают доступ к нашим личным данным, аккаунтам. После чего они увидели, что у нее еще есть деньги, а деньги принадлежали организации, уговорили еще перевести и остальные.

Что делать, если вам позвонил мошенник? Александра Каштанова:

Как поступать? Потому что историй таких много и результат всегда один – человек верит и начинает следовать правилам. Гипноз, наверное? Андрей Арловский:

При любом звонке неизвестного человека в мессенджер положить трубку. Обязательно сообщить об этом в милицию. Если это касается «Мама, я попал в беду, помогите», дополнительно можно позвонить родственнику, на которого ссылаются. Точно так же можно уведомить банковскую систему, в которой у вас находятся счета, чтобы не допустили сторонних оформлений на онлайн-кредиты без вашего ведома. Юрий Царев:

Насколько я понимаю, силовые структуры не будут звонить на мессенджер. Даже если нужно позвонить, они позвонят по мобильной связи или вызовут повесткой. Андрей Арловский:

Во-первых, сотрудники правоохранительных органов и банка будут звонить только на городскую телефонную сеть, в исключительных случаях на мобильный телефон. При этом обязательно в данном случае вы можете узнать фамилию, имя, отчество, место работы, должность. Положить трубку, позвонить в территориальное УВД, откуда представился сотрудник, и уточнить, работает ли такой человек. Действительно ли есть такой сотрудник в милиции. Ни один сотрудник правоохранительных органов не будет выяснять личную информацию, какие-то идентификационные данные по телефону. Откуда мошенники берут персональные данные? Юрий Царев:

Есть такой нюанс, мне тоже пару раз звонили, что характерно для подобных звонков, что подкупает людей, убирает настороженность. Они обращаются по имени и отчеству, то есть куда-то в интернет уходят персональные данные из телефонных компаний. Почему эти данные утекают?

Андрей Арловский:

Здесь не только сотовые компании, многие граждане заполняют карты лояльности, участвуют в каких-то игровых акциях, опросах. Эта информация может уходить из таких открытых источников, не все ее закрывают. Не во всех случаях мошенники уже знают ваши данные. Они строят разговор так, чтобы выяснить у вас данные, в конце разговора большинство людей думают, что они все это знали. Только успокоившись и проанализировав весь разговор, понимают, что всю информацию о себе рассказали сами. Александра Каштанова:

Какие правила безопасного поведения в соцсетях? Андрей Арловский:

Ни в коем случае не распространять свои данные, никаких сведений о своем идентификационном номере, о своем номере банковской карточки, никаких кодов подтверждения. Стараться смотреть, на какие ссылки вы идете, на сайты, на которые вы заходите. Если есть хоть какое-то маленькое сомнение, то уходите с этих сайтов, не переходите по ссылкам. Юрий Царев:

Мы призываем граждан обращаться в правоохранительные органы. Как это можно сделать? Куда сразу звонить? Или просто на 102? Андрей Арловский:

Обязательно нужно обращаться. Каждое новое сообщение, каждый дополнительный эпизод – это в любом случае помощь установить это лицо быстрее и возможность вернуть деньги пострадавшим.