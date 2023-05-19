«Очень интересная программа». Как прошло открытие летнего музыкально-туристического сезона в Минске?

Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. Каждые выходные развлекательная программа – музыкальная, театральная, историческая. На любой вкус и возраст. Чем будет удивлять столица многочисленных туристов, которых готовы принять по нашим добрым славянским традициям? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Чаще мы говорим о событийном и культурном туризмах. О каком количестве мероприятий в год идет речь?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Можно спокойно говорить, что это более 300 мероприятий. Конечно, одно из самых значимых – это летний музыкально-туристический сезон. Екатерина Забенько:

Летний музыкально-туристический сезон в Минске стартовал. Давайте посмотрим, как это было.

«Минск. Традиции. Гостеприимство. Единение» – девиз музыкально-туристического сезона. Всего 4 слова, в каждом свой смысл. Минск – центр культурной жизни нашей страны, точка отсчета и пример для многих городов. Традиции – это не только история Беларуси, которая стала основой для ряда постановок, но и опыт организаторов. В нынешнем сезоне переплетутся проекты минувших лет и новые. Единение народов и творческих коллективов. Гостеприимство – важная черта белорусов и то, что гарантированно получит каждый, кто приедет в столицу.

– На нашей площадке будут выступать как любительские театры, так и профессиональные театры Беларуси. Обязательно нужно прийти на каждую постановку. Все они интересные. В каждой будет своя изюминка. И все они будут отличаться друг от друга.

– Поем белорусские народные песни, но в новой стилизации. Это необязательно что-то народное. Более к эстрадному подходим.

– В этом году наша интерактивная площадка называется «Мой Мінск. Люблю і ганаруся». Здесь представлены книжные выставки, экспозиции, различные развивающие игры, викторины для детей и подростков.

– Мы народно-хоровая капелла БНТУ. Мы сегодня представим три произведения: Cantate Domino, «Незнакомка», «Селіцца туман». «Селіцца туман» на белорусском языке.

– Белорусский язык очень впечатлил. Так красиво, нежно. Очень здорово. Я всегда здесь посещаю, очень люблю это место – Верхний город. Дни культуры когда бывают.

– Мы всегда с радостью ждем открытие летних вечеров в Минске. Сегодня мы пришли, чтобы посмотреть, как выступает наша дочь в образцовом ансамбле народной песни «Святкі».

– Моя дочь ходит заниматься в Театр эстрадного искусства Татьяны Пановой «Хвілінка». Сегодня у них сольный концерт. 20 номеров, 7 выступлений. Они поют и танцуют.

– Я работаю в БНТУ. Мои студенты пригласили меня на открытие летнего сезона. Мой ребенок очень любит песни и танцы, поэтому мы, не задумываясь, пришли на концерт.

– На сегодня я очень довольна и очень рада не только за себя, но и за всех присутствующих, потому что сегодня присутствует очень много людей, очень интересная программа. Дай бог, будет такая постоянно.

– Пришел из университета поддержать своих однокурсников. Очень красиво выступали, очень атмосферно здесь, очень красиво поют.