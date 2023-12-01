О злободневных вопросах избирателей, молодёжи и популярности колледжей. Разговор с депутатом Оксаной Бесько

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее. От качества и скорости работы дорожных специалистов зависит безопасность движения и имидж страны. Контроль текущего состояния дорожного полотна, своевременное устранение дефектов и предотвращение дальнейших разрушений, рациональное использование средств из бюджета. Об этом рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Гость студии – депутат Минского городского Совета депутатов Оксана Бесько. Насколько быстро решаются вопросы во время предвыборной кампании? Наталья Надольская, ведущая:

Еще во время предвыборной кампании вам поступило более 120 наказов избирателей. Как быстро удалось исполнить этот наказ? Были сложности при его реализации?

Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов:

Планировалось исполнение этого наказа в 2018 году. Но депутат не может выполнить наказ в одну минуту, так как для выполнения работ нужны финансовые ресурсы. Депутаты взаимодействуют с администрациями районов, в Ремавтодором. Наказ выполнен. В 2019 году люди смогли увидеть прекрасные дороги. О реализации наказа по открытию отделения дневного пребывания для пожилых граждан Открытие отделения было запланировано на 2019 год. Была разработана проектная документация, но возникли проблемы, потому что это жилой дом. Есть определенные строительные, санитарные нормы. Пришлось решать эти вопросы. Открытие состоялось в сентябре 2021 года. Сейчас отделение живет своей творческой жизнью, организована работа 30 кружков и клубов по разному направлению. Сфера ЖКХ самая злободневная?

Оксана Бесько:

Да, конечно. ЖКХ, капремонт – это очень насущные вопросы. Я даже разделила их на три группы: просьбы по капремонту, недовольства во время работ и вопросы после проведения капремонта. Не все граждане знают, какие работы в ходе капремонта могут проводиться за счет бюджетных средств. Насколько Минск дотирует другие регионы? Наталья Надольская:

Почему депутаты Мингорсовета не выступят с инициативой, чтобы большая часть налоговых ресурсов, которые собираются в Минске, оставалась в столице? Оксана Бесько:

Межбюджетные трансферты в расходах бюджета 2023 года составляют чуть более 20 %. Это необходимо делать, чтобы создать равные финансовые условия для социально-экономического развития всех регионов республики. В Минск приезжает работать много людей, которые проживают за пределами столицы, в селах, маленьких городах. Они получили зарплату, у них удержали подоходный налог, который пошел в бюджет Минска. Но люди вернулись в маленькие населенные пункты, они пользуются услугами учреждений культуры, образования, здравоохранения, поэтому и происходят дотации. О работе в комиссии по связям с общественными организациями, молодежной политике и международной деятельности

Ежегодно мы подводим итоги конкурса «Лучший молодой специалист» организаций, предприятий Минска. Цель конкурса – поощрить молодых людей, которые добились за короткий период своей трудовой деятельности таких успехов. Это участие в акциях, запатентованные разработки, научная деятельность. Больше всего работ представляет сфера образования. О поддержке молодежи в Беларуси Наталья Надольская:

Первые шаги по поддержке молодежи в нашей стране были сделаны Александром Лукашенко буквально в первые дни президентства. На V Всебелорусском народном собрании Президент произнес фразу, которая стала руководством к действию: «Инвестиции в молодежь – инвестиции в будущее». Вы согласны? Оксана Бесько:

Конечно, согласна. От того, как мы воспитаем нашу молодежь, научим их трудиться, сформируем их профессиональные знания, направим на верный путь, зависит наше будущее, нашего города и страны. Молодежь хорошая, активная. Я работаю в колледже 26 лет. Может, к нам поступают отобранные дети, но молодежь не только сидит в телефоне. Молодежь читает философские книги. Может беседовать на различные темы. Я считаю, что у нас достойная молодежь. О востребованности учебы в колледже