Кто из белорусских министров учился в Минском финансово-экономическом колледже?

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее. От качества и скорости работы дорожных специалистов зависит безопасность движения и имидж страны. Контроль текущего состояния дорожного полотна, своевременное устранение дефектов и предотвращение дальнейших разрушений, рациональное использование средств из бюджета. Об этом рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Как меняются приоритеты финансирования из бюджета Минска? Ответила депутат Мингорсовета – подробности здесь.
Наталья Надольская, СТВ:
Колледжу более 90 лет, в вашем музее много фамилий, наград, поводов для гордости. Можете рассказать про вклад в развитие страны тех, кто побывал в стенах финансово-экономического колледжа?
Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов:
За годы своего существования колледж подготовил более 50 тысяч выпускников. Были выпуски и 13 человек в год, когда только был создан Минский финансово-экономический техникум. Были выпуски и более 2 000 человек. В настоящее время у нас выпускников 350 человек ежегодно. Многие выпускники занимают ответственные посты.
Например, три министра финансов Республики Беларусь – это выпускники нашего колледжа. Экс-министры Янчук Степан Петрович, Корбут Николай Петрович. Теперешний министр финансов Юрий Михайлович Селиверстов. Кроме того, много заместителей министров, которые сейчас исполняют свои должности, также являются выпускниками нашего колледжа. Выпускницей нашего колледжа является начальник главного финансового управления Мингорисполкома Астрейко Татьяна Анатольевна.
Подробности в видео.