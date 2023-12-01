Кто из белорусских министров учился в Минском финансово-экономическом колледже?

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее. От качества и скорости работы дорожных специалистов зависит безопасность движения и имидж страны. Контроль текущего состояния дорожного полотна, своевременное устранение дефектов и предотвращение дальнейших разрушений, рациональное использование средств из бюджета. Об этом рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Как меняются приоритеты финансирования из бюджета Минска? Ответила депутат Мингорсовета – подробности здесь.

Наталья Надольская, СТВ:

Колледжу более 90 лет, в вашем музее много фамилий, наград, поводов для гордости. Можете рассказать про вклад в развитие страны тех, кто побывал в стенах финансово-экономического колледжа?