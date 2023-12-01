Как ремонтируют минские дороги и когда откроют мост между Московской и Чкалова?

На содержание дорожной сети в 2023 году планируется израсходовать почти миллиард рублей – на треть больше, чем в 2022-м. Каждый день специалисты патрулируют дороги на предмет разрушений. Чтобы обеспечить безопасность движения, дорожники выполняют ямочный ремонт, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Более 1 300 улиц и столько же километров столичных дорог. В 2023 году сезон ремонтных работ закрыт. Самое время подводить итоги. За 11 месяцев Горремавтодор отремонтировал почти 2 миллиона квадратных метров покрытия.