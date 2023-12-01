Её куклы как живые, а сумки из бисера понравятся модницам. Посмотрите, какие работы создаёт жительница Клецка

Новости Беларуси. В нашей стране активно поддерживают малый бизнес. Граждане получают субсидии для организации собственного дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Клецком районе их получили четыре жителя. Одна из них, Наталья Тупальская, решила рискнуть и теперь занимается любимым делом. О ее занятиях узнала Дарья Авсюк.

От разработки лекала до создания прически и одежды. Наталье приходится становиться и модельером, и парикмахером сразу, ведь от образа зависит многое. На одну дюймовочку в среднем уходит три дня. Такой кропотливый и сложный процесс создания кукол.

Наталья Тупальская:

Трудно, очень трудно. Все руки в крови, когда набиваешь тельце, личико. Я смеюсь, что на каждой кукле есть мое ДНК.

Прорабатывая каждую деталь фигурки, женщина делает куколок похожими на живых девочек. Отличительной чертой ее авторства является рисунок в виде сердечка, который умело спрятан под одеждой. Внешность кукол женщина придумывает в процессе создания, но каждая индивидуальна. За полтора года Наталья создала 93 куклы. В каждую вложено немало сил, времени и любви.