Как меняются приоритеты финансирования из бюджета Минска? Ответила депутат Мингорсовета
Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее. От качества и скорости работы дорожных специалистов зависит безопасность движения и имидж страны. Контроль текущего состояния дорожного полотна, своевременное устранение дефектов и предотвращение дальнейших разрушений, рациональное использование средств из бюджета. Об этом рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Наталья Надольская, СТВ:
Утверждение бюджета Минска и инвестиционной программы на каждый год. Как менялись приоритеты финансирования?
Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов:
Основными подходами при формировании бюджета была и будет социальная направленность, мы должны повышать качество жизни жителей нашего города. Это касается и здравоохранения, и образования, и услуг ЖКХ, транспорта. Каждый год свои приоритеты и свои направления, на которые больше обращается внимание. Коронавирус внес свои коррективы, необходимо было большее выделение средств для здравоохранения. В последние годы много средств направлено на улучшение благосостояния работников бюджетной сферы.
Кто из белорусских министров учился в Минском финансово-экономическом колледже – подробности здесь.
Наталья Надольская:
Когда появляется рабочий проект бюджета, как вы его обсуждаете? Бывают ли споры и несогласия?
Оксана Бесько:
Мы на каждой сессии вносим изменения в бюджет, но это хорошо. По доходам наш бюджет мы не только выполняем, но и перевыполняем. Основной источник дохода бюджета – налоги. Они составляют более 90 % в бюджете Минска. В 2023 году изменились ставки подоходного налога с физических лиц, с ИП увеличились с 16 % до 20 %.
Появился новый проект обложения налога на игорный бизнес, увеличилась ставка налога на прибыль. Это все способствовало тому, что нужно было вносить изменения в бюджет, так как появились свободные денежные средства. Мы их оперативно направляем на решение тех проблем, которые есть.
Подробности в видео.