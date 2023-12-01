Как меняются приоритеты финансирования из бюджета Минска? Ответила депутат Мингорсовета

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее. От качества и скорости работы дорожных специалистов зависит безопасность движения и имидж страны. Контроль текущего состояния дорожного полотна, своевременное устранение дефектов и предотвращение дальнейших разрушений, рациональное использование средств из бюджета. Об этом рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Наталья Надольская, СТВ:

Утверждение бюджета Минска и инвестиционной программы на каждый год. Как менялись приоритеты финансирования?

Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов:

Основными подходами при формировании бюджета была и будет социальная направленность, мы должны повышать качество жизни жителей нашего города. Это касается и здравоохранения, и образования, и услуг ЖКХ, транспорта. Каждый год свои приоритеты и свои направления, на которые больше обращается внимание. Коронавирус внес свои коррективы, необходимо было большее выделение средств для здравоохранения. В последние годы много средств направлено на улучшение благосостояния работников бюджетной сферы. Кто из белорусских министров учился в Минском финансово-экономическом колледже – подробности здесь. Наталья Надольская:

Когда появляется рабочий проект бюджета, как вы его обсуждаете? Бывают ли споры и несогласия?