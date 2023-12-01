«Поможет поступить на журфак». В Витебске открылась современная медиалаборатория

Профориентационную и практико-ориентированную площадку для интересующихся журналистикой и блогосферой 1 декабря открыли в Витебске, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

На открытии образовательного центра собрались десятки ребят. Совершенствовать навыки они смогут на пяти локациях, которые предназначены для съемки фото- и видеоконтента, проведения прямых эфиров, стримов и мастермайндов. Первый семинар для юных журналистов провели преподаватели БГУ, а завтра лайфхаками медиапродвижения с молодежью поделится местный блогер-миллионник.

Артем Колодин, юный журналист: Мне очень нравится сама концепция журналистики. Тут, в медиалаборатории, я смогу нарабатывать все свои навыки журналистские: дикцию, импровизацию – все, что нужно. Это мне, конечно же, поможет поступить на журфак в БГУ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Очень полезно для начинающих журналистов, тех, кто только делает первые шаги в этой непростой профессии, где можно практически поучиться, попробовать себя. Есть и световое оборудование, есть и микрофон, и какие-то площадки с модными локациями, где можно сделать «стендапы», «проходки».

После открытия лаборатории в Доме прессы прошло заседание коллегии Министерства информации. Рассматривался опыт создания региональных холдингов на примере газеты «Витебские вести», к которой год назад присоединились несколько районных изданий. Практика показала: в первую очередь такой подход необходим небольшим редакциям для качественного продвижения собственного контента.