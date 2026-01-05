О журналистике, авторских рубриках и современной молодёжи – пообщались с Григорием Азарёнком

Авторская журналистика – визитная карточка СТВ. Григорий Азаренок, Евгений Пустовой, Андрей Лазуткин, Андрей Муковозчик – эти имена у всех на слуху.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение».
Александр Меженный, ведущий:
Хочешь ты признавать это или нет, но тебя считают родоначальником авторской журналистики. Как ты к этому относишься?
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я бы сказал, что наша плеяда, люди после 2020 года, которые вышли, Муковозчик, Пустовой и другие наши товарищи, но эта новая волна основывается тоже на других достижениях, ведь в 2000, 2010, 1990-е были эти традиции заложены, а после 2020-го сами события, сам век, время диктовало новые условия, как и лозунг ВНС: время выбрало нас.
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