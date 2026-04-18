Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о словах Владимира Зеленского летом 2014 года о праве жителей Донбасса говорить на русском языке, пишет ТАСС.

Дипломат отмечает, что в своем обращении Зеленский говорит об РФ и Украине как о братских народах «одной крови», имеющих общую историю и культуру. И «если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – цитирует Лавров сказанное Зеленским.

Позже Зеленский назвал граждан РФ «существами», и указал, что проживающие в Украине, но ощущающие свою причастность к русской культуре, могут «проваливать».

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