Порядок въезда в Россию для белорусов меняется с 10 июля

Новости Беларуси. Порядок въезда в Россию для белорусов меняется с этой субботы, 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданам государств ЕАЭС с 10 июля при пересечении границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».