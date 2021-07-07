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Порядок въезда в Россию для белорусов меняется с 10 июля

07 июля 2021 16:16
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Новости Беларуси. Порядок въезда в Россию для белорусов меняется с этой субботы, 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок въезда в Россию для белорусов меняется с 10 июля-1

Гражданам государств ЕАЭС с 10 июля при пересечении границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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