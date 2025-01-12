Артезианская вода теперь во всех квартирах Минска! Рассказываем о масштабных переменах в системе водоснабжения

Как бы ни складывалась ситуация за пределами или внутри страны, у нас в центре этого движения человек и его нужды и проблемы. Буквально под занавес 2024-го минчане получили долгожданный подарок – новые станции метро. И строительство продолжится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уже в первые дни Года благоустройства столицу полностью перевели на артезианскую воду. Глава государства назвал это событие настоящим подвигом, сравнил с запуском АЭС и освоением космоса и поблагодарил всех, кто участвовал в этом непростом деле. Но оно того стоит, конечно. От качества H2О напрямую зависит качество жизни. Нет, нельзя сказать, что до этого было страшно открывать кран. Воду и раньше никто не запрещал пить и использовать в быту. Но из подземных источников оно-то лучше, конечно. Президент это понимал, а потому и поручил вывести Минск на чистую воду еще в 2018-м. Сказано – сделано. Какие водные преграды преодолела столица на пути к артезианским источникам и что этот проект значит для людей? В тему окунулся Глеб Прокофьев.

Западные районы столицы ликуют от водной премьеры! Ведь Минск – единственный город в Беларуси, где хотя и частично, но вода – теперь подчеркиваем – была – из открытого источника. Что там люди, даже четверолапые компаньоны ставят лайк. Для семьи Домашкевич это актуально, ведь их цвергшнауцер Тея очень привередлив. Что попало пить не будет.

Павел Домашкевич, житель Минска:

Собака у нас вообще отказывалась пить воду из-под крана. Мы специально кипятили или покупали в бутылках, только тогда она пила. Сейчас начала пить из-под крана. То есть наливаем, она ее пьет, довольна и счастлива. Сердце масштабного проекта – новая насосная станция «Щомыслица». Практически финишный рубеж для потоков. Сюда вода приходит из трех водозаборов, которые находятся вдали от столицы – в Минском, Пуховичском и Дзержинском районах.

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:

Благодаря работе насосов, которые находятся за моей спиной в том числе, каждый житель города Минска, открыв свой кран, может насладиться вкусом той самой артезианской долгожданной воды. Уникальность этого объекта заключается в том, что по своим глобальным масштабам… Фактически мы можем сегодня говорить, что по сопоставимости объемов подаваемой воды мы обеспечили город областной, будь то Могилев, Гомель, примерно такого масштаба, единомоментно чистой артезианской водой. До начала столичной гидрореволюции около 130 тысяч кубов воды ежедневно поставляли из Вилейской системы. Чтобы восполнить такие объемы, пробурили 90 скважин, модернизировали насосное оборудование, провели новые нити магистралей протяженностью более 114 километров, а также возвели инженерные сооружения. Среди них станция обезжелезивания.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Добываемая из скважин вода содержит повышенное количество ионов железа. Чтобы она не была такой же, как в деревенских колодцах, рыжей по цвету, здесь специальные фильтры удаляют эти излишки. На радиусе до 10 километров от площадки водозабора около полусотни скважин. Оттуда вода попадает в эти баки, в которых кварцевый песок. Он и фильтрует природный ресурс, забирая часть железа. А это станция ультрафиолетового обеззараживания – следующий этап очистки уже от бактерий. В целом проект обошелся в 700 млн рублей. Но и цель оправдывает такие средства.

Открыл вентиль с артезианской водой Президент Беларуси вместе главой Минска. Удалось и лично продегустировать. Проведенную работу можно считать величайшим подвигом поколения. Читайте здесь. Нынче про водоносов можно забыть. Первые капли артезианской, так сказать, предпремьерные, в этот дом на проспекте Дзержинского начали пробиваться в краны еще до новогодних праздников. Такой подарок словно исполнение желания о чистой надежде!