Спецотряды работают в каждой области – о ситуации на белорусской границе рассказали в МВД

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:

С началом специальной военной операции в Украине с марта 2022 года министром внутренних дел было принято решение и выдвинуты в приграничные районы часть сил спецподразделений внутренних войск, в частности это СОБР, они выдвинулись в приграничные города и обеспечивали прикрытие, и обеспечивали безопасность, и оказывали помощь местным РУВД. В 2024 году в этих же целях в приграничье Брестской и Гомельской областей были выдвинуты и постоянно находятся там в пунктах временной дислокации вновь сформированные новые отряды со всеми имеющимися силами и средствами, а также выполняют все задачи контртеррористической, контрдиверсионной направленности, тем самым обеспечивают и военную безопасность приграничных рубежей районов. Задача не допустить проникновения на территорию нашей республики диверсионных групп.

Мы в принципе с этой целью и создавали шесть отрядов специального назначения, которые дислоцируются в каждой области нашей страны. То есть силы и средства, необходимые для обеспечения стабильности, спокойствия и безопасности в Гродненской области, Витебск, Могилев. У нас там есть наши отряды, у нас там есть ОМОН, у нас там есть серьезно подготовленные органы внутренних дел в полном штате, хорошо вооруженные, четко знающие свою задачу и выполняющие ее своевременно. Ну и готовые силы, которые в случае необходимости из столичного Минского региона готовы оперативно, очень быстро прийти на помощь.