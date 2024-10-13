О первых родах, самой сложной пациентке и любви! Большой разговор с Сергеем Васильевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Почему выбрал акушерство-гинекологию?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

В хирургии как отрежешь, так и получится. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Часто отрезаете? Сергей Васильев:

В последнее время, к сожалению, реже. Но вообще, конечно, хирургию люблю. Это мой конек, акушерство-гинекология. Это хирургическая специальность, поэтому без операций здесь никак. Собственно говоря, даже в институте, когда я учился, выбирал между хирургией, травматологией и акушерством-гинекологией. Но как-то акушерство-гинекологию больше люблю. Поэтому хирургическая специальность как-то зашла больше.

Роды – это самый непредсказуемый процесс

Александр Осенко:

Роды – это стресс своеобразный. У вас же рождается ребенок, в той или иной ситуации надо принимать моментальное решение. И не понимаешь, как пойдет процесс родов. Или уже это настолько предсказуемо, что вы уже знаете, где, что и как? Сергей Васильев:

Нет, роды – это самый непредсказуемый процесс. Потому что все может идти, идти – и вдруг в один момент становится не так, как ты хотел. И приходится принимать решение. В здравоохранении есть такая поговорка: «Что такое подвиг? Это неправильно организованный труд». То есть когда ты не готов к определенным моментам. Понятно, когда у тебя есть жизненный опыт, ты уже насмотрелся этих ситуаций, у тебя есть все возможности, чтобы исправить, будь то операционная, будь то какие-то лекарственные препараты, еще какие-то аспекты.

Первые роды, как первая любовь, не забудутся никогда!

Александр Осенко:

Свои первые роды помните? Сергей Васильев:

Супруги, вы имеете в виду? Конечно, помню. Спасибо судьбе, у меня четверо детей, я многодетный отец. И, безусловно, когда есть такая большая семья, это действительно хорошо. Первые роды – они как первая любовь, наверное, не забудутся никогда. Это был теплый летний день, мы давно ждали, у жены уже было 40 недель беременности, пошла 41-я. Но родов не было, и потом раз – внезапно это все случается. Понятно, что как во сне, потому что эмоции есть эмоции. Тем более когда ребенок первый, тем более как специалист знаешь, чем это может закончиться, поэтому всегда немножко волнительно. Родилась первая дочка, которая, кстати, тоже пошла по моим стопам, но не совсем акушер-гинеколог… Александр Осенко:

А вы сами роды принимали? Сергей Васильев:

Принимает роды акушерка. Врач принимает только осложненные роды. Например, делает кесарево сечение, накладывает щипцы, оперативное какое-то родоразрешение. Роды принимает акушерка, а врач ведет роды. Можно сказать, что я вел роды.

Мамы на улице узнают?

Александр Осенко:

А на улице мамы узнают? Сергей Васильев:

Раньше, когда был практическим врачом, начинал работать во втором родильном доме – всегда узнавали. Фактически дом обслуживал Фрунзенский район Минска. С работы идешь, заходишь в магазин, едешь в общественном транспорте – почти всегда узнавали. Александр Осенко:

А фотографии детей не показывали?

Сергей Васильев:

Показывали, конечно. Есть даже такие, которые и родились благодаря мне. Есть пациентки, которые не могли забеременеть. Всегда вспоминаю с удовлетворением: такая пациентка, жизнерадостная, у нее рыжие волосы. История банальная, житейская. Пришла, не может с мужем забеременеть. И свекровь, как всегда, добрые люди посоветовали – зачем тебе такая, которая не может детей родить? Они успели развестись, каждый что-то попробовал в жизни, не нашел, опять сошлись вместе. И она приходит уже на операцию. Я ей сделал операцию, она благополучно забеременела после этого. И попадается такой счастливый случай. Я дежурю, и она поступает как раз на моем дежурстве. Я ее родоразрешал. Она родила у меня одного ребенка, потом родила второго ребенка. И когда уже родила третьего ребенка, она пришла ко мне и говорит: доктор, это как один из методов контрацепции, сделайте мне стерилизацию. То есть решил все вопросы. Со схождения с семьей, продолжения потомства, ну и контрацепцию как завершающий этап женской жизни.

О партнерских родах

Сергей Васильев:

Приходится и беседовать с женщиной, и поддерживать. Благо, сейчас получили популярность партнерские или семейные роды. Когда муж чаще всего, партнер. Когда какие-то трудности супружеская пара переносит вдвоем, это благополучно сказывается и на семейной дальнейшей жизни, и на взаимопонимании, и на любви, и на всех других аспектах. Но мужчины всякие бывают. Некоторые – да, некоторые категорически приходят – нет. В силу разных причин, начиная от религиозных, заканчивая и другими моментами. Александр Осенко:

Я бы не пошел. И я не пошел. Сергей Васильев:

Я вынужден был идти. Кому можно доверить жизнь и здоровье жены и детей? Только себе.

В РНПЦ «Мать и дитя» поступают только роженицы с осложнениями?

Александр Осенко:

В вашем центре только те роженицы, у которых есть проблемы со здоровьем? Сергей Васильев:

Да. Понятно, что, если она тяжело болеет, роды у нее могут пройти без сучка и задоринки, но в любом случае надо быть готовым ко всему. Плюс акушерская патология – это преждевременные роды, мы берем до 28 недель, этих маленьких деток со всей страны. Один из показателей выживаемости таких деток, у нас 92 % – это тоже топовые рейтинги мировых моментов. Безусловно, это работа, это технологии, обеспечение строгих технологических процессов, компетенции врача, поддержка – это все вместе. Александр Осенко:

Это и оборудование? Сергей Васильев:

Безусловно. У нас в центре построили корпус новый, отдел детской анестезиологии и реанимации. Три года мы работаем на самом суперсовременном оборудовании, это все благодаря, конечно, государству, вкладываемым деньгам и всему остальному. И, как сказал глава государства, дети и женщины – это святое. Александр Осенко:

Вы уже свою демографическую программу выполнили, как в своей семье, так и не только.

В период ковида беременных и рожениц спасали всей страной

Александр Осенко:

Я хочу про инфекции спросить. Ковид. Как мамы вынашивали, которые болели? Сергей Васильев:

Безусловно, одна из тяжелых проблем, особенно в первое время, когда были первые виды этого вируса, достаточно злостное течение с пневмониями. Тогда беременных и рожениц спасали всей страной. Безусловно, были тяжелые женщины, привозили, лечились и в центре по превалированию патологий, приезжали в Минск, и ЭКМО проводили, все современные методики. Слава богу, выживали. Поэтому действительно был такой тяжелый период, но, как и все здравоохранение, мы достаточно неплохо сработали. Это позволило нам определенных потерь не понести.

О взаимодействии с регионами

Александр Осенко:

Какое у вас взаимодействие с региональными клиниками? Сергей Васильев:

Самое тесное. Пациент, который наблюдается, ведется во время беременности, в силу определенных патологий должен получать помощь на том уровне, на котором специалисты и имеющееся оборудование рассчитаны. И если что-то вдруг случается, осуществляем, начиная от телемедицинского консультирования, заканчивая выездными бригадами, когда выезжают специалисты по мере оказания. Например, в каком-нибудь районном центре любой из областей наших, окраины случается определенная акушерская ситуация. Зовут помощь на себя, начиная от третьего уровня, если это на районе случилось, приезжают областные специалисты, в случае необходимости, учитывая диагнозы, приезжают республиканские специалисты. И при необходимости эту пациентку мы транспортируем по принципу на себя, или ребенка, без разницы, в Минск на любой из республиканских уровней. Начиная от своего, заканчивая при кардиологической патологии в РНПЦ кардиохирургии, неврологии, нейрохирургии, онкологии. Мы все находимся в тесной связке, в тесном взаимодействии. И вот эта организация оказания помощи является одной из самых образцовых в мире.

О коллегах за рубежом и взглядах молодежи за границу Александр Осенко:

Как вы общаетесь со своими коллегами за рубежом?

Сергей Васильев:

Научные статьи как публиковали в журналах, в том числе и зарубежных, так и продолжают публиковать. Участие в съездах, конференциях, пускай не в очном формате, как раньше, но заочно, онлайн приглашаешь специалистов – всегда участвуют. Компетенции наших врачей ценятся и понимаются во всем мире. Поэтому их охотно, с удовольствием берут все западные страны в наработку себе. Но, с моей точки зрения, где родился, там и пригодился. Безусловно, ты должен отдавать Родине – вот мое четкое понимание. Ты здесь родился, твоя семья, твои близкие. Понятно, что есть какие-то бонусы, плюшки в виде большой зарплаты, еще каких-то аспектов, но души там все равно не хватает. Александр Осенко:

Как сказал ваш коллега Сергей Львович, для меня переезд – это как умереть. Сергей Васильев:

Наверное, так. И в моей практике были моменты, когда звали. Нет, не мое совершенно. Мне дорога наша белорусская природа, место, где мы с вами стоим. Семья, Родина, дети, родители. Что еще надо? Александр Осенко:

А молодежь смотрит за границу? Сергей Васильев:

Последнее время все реже и реже. Я даже смотрю по своим врачам, которые приходят работать в детскую реанимацию. Мы достаточно много берем молодых специалистов, которые после распределения приходят. И они, приходя к нам, начинают работать. И я говорю: послушайте, там за рубеж, еще какие-то аспекты муссируются. Они говорят: зачем? Если раньше там было больше каких-то возможностей, оборудование, еще какие-то аспекты. То, что есть у нас, – это космос во всем мире.

О разработке новой концепции ЭКО в партии «Белая Русь»

Александр Осенко:

Кроме профессиональной, у вас еще есть и общественная деятельность. Партия «Белая Русь». Мы с вами однопартийцы. Сергей Васильев:

Партия «Белая Русь» позволяет реализовать какие-то определенные общественные моменты, повлиять на разработку законодательных актов. Мы приходим от практической работы к организации этой работы. И организацию ее составляющих, в том числе и законодательных актов. Александр Осенко:

А есть уже какие-то наработки ? Сергей Васильев:

Мы активно участвовали в разработке новой концепции ЭКО. Есть у нас врачи и медицинские работники, которые у нас в парламенте. Они поддерживают и продолжают эту идею. Поэтому мы создаем законы, мы по ним работаем, причем делаем это актуально, своевременно, так сказать, вмешиваясь в процесс в связи с текучестью времени.

Оперировал 5 часов! О случае в медицинской практике, когда риск оправдался Александр Осенко:

В вашей профессии, в своем опыте был рисковый момент, когда вы шли на риск, но риск оправдался?

Сергей Васильев:

Еще работал начмедом во втором роддоме. Ночью позвали на роды, сложные роды, оперативные. В нашей акушерской стезе есть такая патология, как врастание плаценты. Это когда плацента прорастает в матку, в смежные органы, в параметрии, в мочевой пузырь и все остальное. Зашла бригада, оперирует ответственный дежурный, один ассистент, второй, третий, операция ничем не заканчивается, вызывают из дома. Приезжаю, становлюсь к операционному столу, 6 часов утра. Начинаю оперировать пока еще со старой сменой. Старая смена уходит, приходит новая смена. Проработал один врач, второй. Мне показалось, что это было в течение часа, а времени прошло с 6 до 11 часов. Все закончилось благополучно, к счастью. И женщина жива, и с ребенком все хорошо. Но такие операции – это период, когда, кажется, замедляется время. Есть такие моменты, когда вот в эту стезю попадаешь. Конечно, тяжелые случаи помнятся.

Рецепт жизни от настоящего белоруса