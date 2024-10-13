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Аборт – это грех и преступление? Мнение директора РНПЦ «Мать и дитя»

13 октября 2024 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы относитесь к абортам?

Аборт – это грех и преступление? Мнение директора РНПЦ «Мать и дитя»-2

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Смотря как на это смотреть. Аборт, который женщина делает по собственному желанию, – это с точки зрения всех аспектов грех, преступление. Когда стоит вопрос о том, что этот ребенок нежизнеспособный и это лишние мучения маме – что сделаешь, надо делать.

Александр Осенко:
То есть радикального мнения нет?

Сергей Васильев:
Да. В стране есть приказ, по которому мы работаем. Все, кто решил прерывать беременность, проходят предабортное консультирование. Мы к этому привлекаем и православную церковь, и семью, все мы активно в этом участвуем. Эта работа достаточно эффективная. По последним годам работы, за прошлый год – 34 % эффективности.

# Александр Осенко # Сергей Васильев # Беременность и роды # Интервью

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