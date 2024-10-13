Как выхаживали младенца весом 470 граммов? Сергей Васильев рассказал

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Самый минимальный вес ребенка был 470 граммов. Как вы выхаживали эту кроху?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Рождается ребенок. Понятно, что он кормился внутриутробно через плаценту, получал все полезные элементы. Сейчас ему это все надо получать извне. Мама сцеживает молоко. Есть прибор, который называется анализатор грудного молока, который определяет белки, жиры, углеводы, калораж. Эти миллиграммы на грамм веса – он определяет потребность ребенка в получении. И то, что он скушает с молоком мамы, такие маленькие детки кормятся через зонд, что он недопотребит, потом надо ему ввести, чтобы он получил все необходимое количество. Александр Осенко:

Это без участия человека? Сергей Васильев:

Человек ведет подсчет, задает программу, что надо сделать. А все остальное производит техника. Это все происходит под контролем врача, но есть современные технологии, которые позволяют этим деткам выходиться. И не только выходиться, но и с минимальными для себя проблемами со здоровьем стать полноценными гражданами нашего общества.