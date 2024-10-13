Я ярый противник родов на дому – врач Сергей Васильев

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Являюсь ярым противником! 30 лет проведя в специальности, повидал разное. Акушерство – одна из труднопредсказуемых вещей. Все идет хорошо, а потом раз – и ребенок начинает терпеть внутриутробную гипоксию. Замедляется сердцебиение. Понятно, что когда врач ускоряет роды, надо максимально быстро оказать реанимационную помощь. Как в домашних условиях можно быстро это сделать? Только в одном случае. Если рядом с домом дежурит дежурная бригада врачей-акушеров-гинекологов и дежурная бригада анестезиологов-реаниматологов, которые через две минуты готовы бежать и все это сделать. Такое, к сожалению, неосуществимо. А цена потери – это потерянная жизнь ребенка, не дай бог, жизнь матери. Зачем?

Сейчас у нас позиция такая – родильные дома, открытые для людей. Хотите семьей? Пожалуйста. Есть родильные залы семейного типа. У нас в центре есть даже трехкомнатные апартаменты. Приходите хоть всей семьей, поселяйтесь. Есть родильный зал, спальня, душевые. Кухня, на которой может посидеть муж и все родственники, которые собрались радоваться совместному семейному счастью.