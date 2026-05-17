Как Беларусь справилась с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС? Ответил Валерий Малашко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Да, мы щупали своими руками, мы решения принимали по ходу выявляемых проблем. К сожалению, каких-то уникальных рецептов мы не нашли. Кроме того, понимали, что из зон с высоким уровнем радиации необходимо людей отселить, вывести из-под этого удара. Это, наверное, первая и главная задача, которую мы выполняли. Насколько я помню, порядка 135 тысяч населения было эвакуировано из зон с высоким уровнем загрязнения. Более 200 тысяч выехало самостоятельно.

Самое главное, что потом, конечно, начали решаться вопросы не просто преодоления, а эксплуатации земель. Все то, что применялось в агро-, культуртехнике, дало свой значительный результат. Президент сейчас весной очень много поездил по юго-востоку нашей страны, каждый год ездит. Мне кажется, этот год был особенный, потому что это был тур достаточно большой по разным регионам. И самое главное, что мы увидели, что касается того же сельского хозяйства, мы увидели новые отрасли, которые развились на этих территориях.

В Могилевской области достаточно красноречиво показывалось, как развилось рыбоводство, огромные комплексы, где сегодня разводится красная рыба, где сегодня выводится икра. Это тоже очень важно. Земли вернули в хозяйственный оборот. Функционируют сегодня все социальные учреждения, причем они все обихожены. Что касается районных больниц, то они достаточно оснащены оборудованием, персоналом. Сегодня, в соответствии с уровнем оказания медицинской помощи, медицинская помощь там максимально доступна для всех жителей пострадавших регионов.