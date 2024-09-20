Как решается вопрос с жильём для молодых медиков и есть ли с этим проблемы? Узнали у депутата

Как адаптировать молодое поколение к трудовой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Жилье – важная тема. Как решается этот вопрос в Минске? Может, арендное жилье, компенсация за найм или помощь, которую оказывают общежития?
Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:
В нашей стране для молодых специалистов, получивших образование на бюджетной форме обучения и направленных по распределению, согласно договору по целевому обучению, предусмотрены гарантии государства на приобретение арендного жилья. Вся необходимая информация по качественному, количественному составу, местоположению, цене в городе Минске представлена на официальном сайте администрации районов, сайте Мингорисполкома. Это арендное жилье на сегодня очень востребовано. Наниматель имеет возможность компенсировать часть средств, которые молодой специалист платит за арендное жилье. Но сумма компенсаций индивидуальна для каждого учреждения, потому что эти средства выплачиваются из внебюджетного фонда. С обеспечением общежитиями проще. В Минске сегодня построено 11 общежитий для медицинских работников. Кроме того, что они могут жить в общежитиях для медиков, можно жить и в других общежитиях. Мы ходатайствуем в коммунальное предприятие «Минские городские общежития» о выделении мест и с этим нет проблем на сегодня.
Подробности в видео.