Как решается вопрос с жильём для молодых медиков и есть ли с этим проблемы? Узнали у депутата

Как адаптировать молодое поколение к трудовой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Жилье – важная тема. Как решается этот вопрос в Минске? Может, арендное жилье, компенсация за найм или помощь, которую оказывают общежития?