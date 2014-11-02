О комсомольской молодости – Лидия Ермошина, Надежда Ермакова, Анатолий Ярмоленко, Игорь Карпенко и Геннадий Зюганов

Новости Беларуси. День рождения комсомола отмечали на неделе. Несмотря на преклонный возраст (96 лет) и роспуск в 1991 году, многие комсомольские времена вспоминают добрым словом. С комсомолом была связана юность миллионов советских молодых людей. А некоторые комсомольские традиции, например, стройотрядовское движение, возрождаются и в современной Беларуси.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

«Любовь, комсомол, весна». Я могу сказать, что это чистая правда, поскольку для всех комсомол – это время молодости. Быть комсомольцем это было как дышать.

Выбора вступать или нет в ВЛКСМ перед главой Центризбиркома Лидией Ермошиной не стояло. Жизни без комсомола тогда не представляли десятки миллионов молодых девчонок и парней, прошедших через эту гигантскую молодежную организацию. Туда не просто хотели попасть, а стремились. И 14-летние пионеры «зубрили» моральный кодекс молодых строителей коммунизма, готовясь стать комсомольцами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все очень волновались, готовились, учили устав. И не стать комсомольцем или если бы отложили твой прием – это была бы по тем временам юношеская или девичья трагедия.

«Разминуться» с комсомолом на жизненном пути было как получить черную метку.

Для вступления в комсомол нужно было выдержать, как сказали бы нынешние тинейджеры, серьезный кастинг. Его двери были закрыты для двоечников, хулиганов и сквернословов.

Зато комсомольцам открывались новые возможности сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Самое лучшее, что вспоминается, как часть комсомольской жизни – стройотряды. Я, например, строила завод керамических изделий под Калининградом, участвовала в этом. А самый лучший стройотряд – это стройотряд, где мы изготавливали яблочные соки в Краснодарском крае. Поэтому я думаю, что тот, кто пережил эти лучшие, очень тяжелые физически мгновения жизни в стройотрядах, этого хорошего коллективизма, этой дружбы, я думаю, он сохранил это на всю жизнь как часть чего-то светлого в своей жизни.

Лидия Михайловна была активистом в комсомольских рядах. Комсорг класса, а потом – председатель студенческого научного общества.

«Студентка, комсомолка и, наконец, просто красавица», как сказали бы в известном фильме. Фотографий тех лет почти не сохранилось. Но вот уникальный кадр из личного архива.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Был у нас командир стройотряда. По тем временам он был первый парень, играл на гитаре. Это было само обаяние. Он мне по электронной почте прислал эту фотографию совсем недавно.

А чего стоил Всесоюзный съезд молодежи. Попасть туда было сродни фантастики.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Туда попадали самые талантливые, самые интересные. Когда люди возвращались и рассказывали, как прошел съезд, мы на них смотрели как на полубогов. Это было сумасшедшее везение, как синюю птицу за крыло словить.

Главный коммунист России Геннадий Зюганов прошел все ступеньки комсомольской карьерной лестницы, а свой билет хранит до сих пор.

Геннадий Зюганов, первый председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

В комсомоле я познакомился со всеми выдающимися людьми. Вот сейчас будет вечер Пахмутовой, мы с ней вместе начинали петь песни на фестивалях молодежных. Комсомол – это первый мой отдых в лагере в Сочи, в Крыму. Это «Артек» для меня. Так что комсомол для меня – это судьба и прекрасная жизнь.

А еще мало кто знает, но ВЛКСМ в биографии Геннадия Андреевича связан еще с одной аббревиатурой – КВН. Политик был капитаном студенческой команды.

Геннадий Зюганов, первый председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Наша команда обыгрывала всех, была чемпионом. В армии был капитаном. В Магдебурге была встреча с будущими офицерами. Когда они нам продули, удивились. Я, например, пишу о молодежи всевозможные анекдоты. Должен сказать, что это пользуется и сегодня у моих внуков. Так что мне комсомол помогает сегодня быть хорошим дедушкой.

«Беспокойные сердца» – так пели о комсомольцах в одной из советских песен. Романтика стройотрядов и юношеский энтузиазм увлекали их в топи Западной Сибири и вечную мерзлоту. Комсомольцы-добровольцы строили БАМ и поднимали целину.

Геннадий Зюганов, первый председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Я на всех сибирских стройках был. В городе Шелехов в Сибири есть улица, называется улица Орловских Комсомольцев. Мы там построили алюминиевый завод – это целый город. Наверное, от Уссурийска до Ленинграда во всех парках есть мои деревья, и я этим горжусь.

Не отстал от Зюганова по участию в ударных комсомольских стройках и глава компартии Беларуси Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета, первый секретарь ЦК КПБ:

Поехать в летний период в составе студенческого отряда не просто заработать деньги, а потрудиться во благо страны, создать своими руками. Я вспоминаю один из первых своих отрядов в Крупском районе, и мне сегодня приятно ехать мимо той больницы, где мы укладывали бетон. Мне приятно приехать сегодня в Нижневартовск и видеть те дороги, которые мы в свое время возводили. Мне приятно быть в Ставропольском крае и в Молдове, где я работал на консервном заводе. Это незабываемый опыт, который пригодился для дальнейшей профессиональной и управленческой деятельности.

Дважды принимали в комсомол главу Нацбанка Надежду Ермакову. Первый раз – в 14 лет. Поскольку хорошо училась, как говорится, «автоматом». Второй – в виде исключения, несмотря на возрастной ценз.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

У меня уже возраст был не комсомольский, но меня почетно избрали и вручили мне новый комсомольский билет. И я уже тогда входила в ревизионную комиссию районной комсомольской организации, поэтому у меня два комсомольских билета. Сегодня как-то по-другому воспринимают БРСМ: «А что он мне даст?» А у нас не было таких мыслей, что даст комсомол. Мы были рады, чтобы нас туда приняли, это был позор, если в комсомол не принимают. Для меня это был просто образ жизни в комсомоле. И слова «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» – как призыв самих себя поддержать. Молодыми мы должны быть в душе.

Анатолию Ярмоленко довелось зажигать в Сибири на стройке века. Его творчество воодушевляло строителей легендарной Байкало-амурской магистрали.

Прежде чем ехать на БАМ, даже песню, посвященную стройотрядам, специально написали.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Все говорили: «БАМ – это стройка». Мы туда приезжаем, там еще ничего нет, гостиниц нет, были палатки. Но это было интересно, драйвово, как бы сейчас сказали. Тогда же не было никаких райдеров. Мы шли по зову сердца. Мы шли не за наградами, не за званиями, не за чем остальным. Мы просто шли и делали это дело.

В 1976 году «Сябры» стали лауреатом премии Ленинского комсомола. Правда, комсомол для артистов был строгим цензором. Однажды Анатолию Ярмоленко пришлось даже сценический имидж сменить.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

У меня длинные волосы были. Лапин, председатель комитета, сказал убрать, мол, что это за Христос. И меня долго не подпускали. Потом, когда выпустили, на всякий случай пришлось сбрить, побрить даже грудь.

«Не расстанусь с комсомолом…» – это уж точно про него. Михаил Николаевич всю жизнь живет в деревне Комсомолец. Правда, это название она получила уже после войны на волне популярности комсомольских идей. Здесь же Михаил Николаевич и вступил в комсомол.

Михаил Герасимович, житель д. Комсомолец:

Это было давным-давно. Надо было учить устав, чтобы знать от и до. Конечно, было интересно это все. Теперь молодежь другая, им по-другому надо это все.

Тем временем молодежь вопрос, что такое комсомол, вводит в замешательство.

Местные жители:

Газета.

Были раньше вместо пионеров.

Михаил Николаевич не без ностальгии вспоминает: жилось в комсомоле весело.

Михаил Герасимович, житель д. Комсомолец:

Было интересно, мероприятия, клуб надо было содержать, библиотека была, как сейчас называют, дискотека, а тогда были танцы до упаду. Было очень красиво и интересно. Если люди стремились к чему-то, то стремились и все хотели жить и работать на благо своего отечества.