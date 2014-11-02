Вооружение Беларуси: какую технику называют «мамой», какая – самая точная, а какая – самая комфортная

Новости Беларуси. Гарантировать мир с помощью военной силы. Современная армия должна быть мобильной и высокотехнологичной. О том, как противостоять новым угрозам, на этой неделе в Минске говорили военные из Беларуси и России. Совместные учения в 2015 году договорись сделать расширенными. Так что новинки военной техники ждет масштабная проверка.

Антон в очередной раз поражается возможностям новой техники. Вероятность поражения цели у этого зенитно-ракетного комплекса, говорит, беспредельная. В Военной академии пристреляться к такому оружию и не надеялся. Сегодня за плечами старшего лейтенанта уже три успешных испытания. В условиях, приближенных к боевым.

Антон Масилевич, заместитель командира батареи по боевому управлению зенитно-ракетным комплексом:

Техника похожа на робота просто, она может вплоть до того, что распознавать «свои-чужие», сама уничтожать.

Мы внутри пункта управления. В шутку армейцы его называют «мамой». У каждой такой «мамы» под контролем четверо детей, то есть боевых машин, готовых в любой момент уничтожить самолет, беспилотник или вражескую ракету.

Андрей Диканев, начальник зенитно-ракетных войск ВВС и войск ПВО Республики Беларусь:

С данного командного пункта командир батареи оценивает воздушную обстановку, принимает решение, ставит задачи и оценивает результаты действий боевых расчетов, боевых машин ТОР. Сама боевая машина ТОР является автономным боевым средством, способным вести боевые действия как под управлением с командного пункта «Ранжир», так и самостоятельно при потере связи или уничтожении командного пункта.

Самая последняя модель в своем классе. Выпуск 2013 года. Боевая машина ТОР. Поставлена, кстати, на белорусское шасси. Так надежнее и практичнее. В нашей армии уже на вооружении.

Антон Масилевич, заместитель командира батареи по боевому управлению зенитно-ракетным комплексом:

Четыре наши боевых машинки. Летит воздушная цель. Машина сама решила, что цель зашла в зону поражения. Машина взяла сопровождение, соответственно, пометилась. Сейчас машина пустила по ней ракету.

Поражать цель с поразительной точностью будет и так называемая «Стрела». Эта боевая машина прошла модернизацию. В числе прочего белорусы улучшили оптику.

Пострелять из обновленной «Стрелы» армейцам пока не довелось, а вот на огнемете оптику можем оценить прямо сейчас.

Военный:

Расстояние до цели сейчас – 300 метров, выставляем глазок на 300, принимаем стойку (положение для стрельбы – стоя), прицеливаюсь. Цель поражена.

На вооружение такие прицелы поступят уже в 2015 году.

А вот это разработка 2014-го – переносной зенитный комплекс «Игла». Новый белорусский тренажер пока только проходит финальные испытания. Перед тем, как солдат производит выстрел, система задает условия. Чтобы приблизиться к реальности, учитывает даже положение солнца и луны.

Задачу оснащать нашу армию сверхсовременным орудием поставил глава государства. В основе гарантий мира сегодня – оборонительная доктрина и полная боевая готовность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Необходимо оснащать нашу армию современным, высокоточным и эффективным оружием. Техника должна обеспечивать подразделениям Вооруженных Сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на больших расстояниях.

Министр обороны во время сбора командного состава лично знакомится с самыми перспективными образцами техники.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Уступить нельзя нигде. Как можно послать в современном бою выполнить задачу солдата, когда он не будет вооружен, если на этом автомате не будет соответствующих приборов прицеливания, если у командира не будет приборов наблюдения, если у командиров не будет соответствующих навигационных приборов, если не будет работать система опознавания.

Отрабатывать свою готовность к любым вызовам и угрозам белорусы готовятся и совместно с российскими Вооруженными Силами. Об этом шла речь в Минске на совместной коллегии Министерств обороны двух стран.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

Посмотрели расширенную программу по учениям. Расширение связано с изменяющейся обстановкой и у наших границ, и в мире в целом. Мы хотели бы отработать ряд практических действий, мероприятий в случае возникновения новых угроз для Содружества.

Найти и обезвредить гораздо проще, вооружившись по последнему слову техники. Изучаем очередные новинки, в том числе белорусские тепловизоры. Позволяют заметить противника в лесу на огромном расстоянии. Достаточно, если не прикрытым одеждой окажется хотя бы маленький участок тела. Впрочем, это лишь один из вариантов обнаружить неприятеля.

С помощью рюкзака можно определить место нахождения предполагаемого противника. Как только он воспользуется любой радиосвязью, например, телефоном или рацией, с помощью устройства запеленговывается его местонахождение с точностью до 10 метров.

Вражеских формирований, конечно, здесь никаких нет, поэтому вместо неприятеля находим, по сути, интеллект Вооруженных Сил – систему управления. Под маскировочной сетью – опять же модернизированная начинка. В режиме онлайн здесь готовы принимать и отдавать команды, в формате видеоконференции следить за выполнением задач, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Геннадий Казаков, начальник связи Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В новых условиях обстановка будет меняться резко. Будут передаваться очень большие потоки информации в реальном масштабе времени.

Программное обеспечение тоже белорусское.

Самый главный передвижной пункт, откуда, собственно, и управляют боевыми действиями, для гражданских глаз недосягаем – военная тайна. Зато командир роты Александр Петручук гостеприимно предлагает экскурсию по своим владениям. Новые штабные машины на вооружение получил в сентябре.

Александр Петручук, командир роты:

Прицеп оборудован для работы. Есть мебель, столы, стулья. Люди приходят, и для них готовые рабочие места. Например, начальник артиллерии. Здесь работает он, его подчиненные офицеры, здесь у него рабочие документы раскладываются, карты.

Покупка таких штабных машин обходится в копеечку. Задавшись целью модернизации, в белорусской армии нашли и способ удешевления. В старых образцах техники, которая уже не может использоваться по боевому назначению, оборудовали рабочие места и места для отдыха.

Александр Петручук, командир роты:

Шесть спальных мест, шкаф для личных вещей, умывальник с водонагревателем. Тепленькой приятно руки помыть.

Вид нового создает ощущение уюта. Обычные шторки, вроде бы, практического назначения нет, но сидишь и себя уютнее, комфортнее чувствуешь.

Если в передвижных пунктах управления ПО просто обязано работать без сбоя, то эта техника может «зависнуть», чем и гордятся разработчики. Квадролет оснащен видеокамерой, бесшумно и незаметно следует за целью и передает информацию на монитор.

Это один из белорусских беспилотников. Сегодня их целая линейка.

Самая большая гордость – пока «БАК-100», то есть беспилотный авиакомплекс с дальностью действия до 100 км. Но в ближайшее время, обещают разработчики, его дальность возрастет до 300 км, а продолжительность полета станет не менее 12 часов.

На этом модернизация не закончится. Новые возможности сделают белорусский беспилотник практически вездесущим. Взлетать и приземлятся он сможет не только с аэродрома, но и в лесу, и на равнине, и в горах.

Юрий Леоновец, заместитель директора по системным исследованиям и разработкам ОАО «АГАТ-системы управления»:

Взлет с катапульты, взлет с руки. Касается малого класса. Посадка на колеса, как все большие самолеты садятся, по-самолетному, посадка по-парашютному. Есть еще посадка на брюхо. Даже такой есть для малого класса приемлемый способ посадки. Из ноу-хау интересных и оригинальностью отличающихся, белорусских – автоматический взлет и автоматическая посадка без участия человека, полностью в автоматическом режиме. Только комплекс «Гриф-100» позволяет реализовать эту интересную функцию.

Какие из последних новинок будут широко использоваться в белорусской армии, а какие окажутся полезными в гражданской жизни или отправятся на доработку, покажут испытания на производстве и, конечно же, на учениях. Но уже сейчас однозначно можно сказать: белорусская армия продолжит вооружаться, причем по последнему слову техники.