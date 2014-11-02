Откровения трех белорусских космонавтов: какая она – земля в иллюминаторе

Новости Беларуси. В Минске на неделе встретились все три белорусских космонавта. Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий покоряли звездное небо в разное время, но вместе приехали на Белорусский космический конгресс. Форум собрал в полсотни специалистов со всей республики и стран ближнего зарубежья.

Говорили о прикладном использовании космической информации. Сейчас Беларусь ее получает с собственного спутника. А ученые тем временем работают над созданием уже второго аппарата. Планируется, что в ближайшие годы он выйдет на околоземную орбиту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петр Климук, кадры из д/ф «Энциклопедия космонавтов»:

Мы вышли на орбиту, почувствовали невесомость, самочувствие довольно хорошее.

Кадры из научно-популярного фильма «Космос, время московское»:

Из центра управления полетом сообщают: сегодня 40-ые сутки полета космонавтов Владимира Коваленка и Владимира Савиных.

Видеосъемка Федерального космического агентства:

Дорогие земляне, с высоты 400 километров вас приветствует 34-ая экспедиция Международной космической станции – Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Роман Романенко.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Когда корабль отделился от носителя и вдруг я посмотрел: неожиданно, что она маленькая и круглая. Маленькая, и видно, что круглая, но на самом деле красиво. Титов не зря назвал: «Голубая моя планета»

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Планета – это дамский термин. И, извините, как женщина выглядит, так и планета. Ее надо любить.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Когда ракета выходит за пределы атмосферы, можно увидеть Землю. Но командир корабля сидит ниже остальных и делать это можно только в зеркало, которое находится на рукаве скафандра. Но даже через зеркало этот вид планеты поражает. У нас старт был днем – очень яркая, бело-голубая. Завораживает. Но работа есть работа. И ты насильно стараешься себя отвлечь, занять себя профессиональным делом. Любоваться хочется, но нет времени.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Я и Беларусь видел, и свой дом видел. Вот откровенно говорю: я наводил прибор очень серьезный, увеличение мощнейшее. Я как-то увидел над Австралией, когда с Севастьяновым летали, танкер был. И там любовью занимались. И все видно.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Я буду выражаться языком навигационным. Наклонение орбиты у нас – 52 градуса. И Беларусь мы не захватываем. Только в перспективе смотрится. Но вот трасса «Брест – Москва» видна, особенно ночью, когда машины идут. Над родной землей пролететь не удалось. Я все равно представлял: вот Минск, вот Борисов, вот Крупки.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Я искал именно Беларусь, но мы летали зимой, соответственно, погода была не очень. Или получалось так: в Беларуси хорошая погода, но орбита не проходит рядом с нашей страной. Но, в конце концов, за время экспедиции я поймал и хорошо сфотографировал и Минск, и свой родной город. Там очень красиво получилось – как будто 3D-фотография.

Владимир Коваленок, кадры из научно-популярного фильма «Космос, время московское»:

В самом начале полета я пару витков провел у иллюминатора. И будто по знакомой дороге прошел. Смотрю: дельта Амазонки, Галапагоссы, Байкал, Курилы. Вот, где человек действительно понимает, что дом его – это вся Земля.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Планета маленькая, но мы, люди, ее обитатели, наносим самый страшный вред именно планете. Мы океан засоряем, атмосферу тоже, смог и так далее. Поэтому фраза, может, и пафосная, но, люди, берегите планету, не бросайте мусор себе под ноги. Он обернется против вас.

Олег Новицкий, кадры из д/ф «Энциклопедия космонавтов»:

В модуле занятия проходят вниз головой, то есть Земля у нас находится прямо перед лицом в процессе выполнения упражнения. Это очень интересно и необычно. Во время занятия можно любоваться видами земной поверхности. Поэтому занятия проходят не только с полезностью для организма, но еще и с огромным удовольствием

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Планета прекрасна и ее нужно беречь. Действительно беречь. Потому что понимаешь, что, вроде, она большая, но на самом деле беззащитная. И в наших силах сохранить ее и даже немножко приукрасить.

Петр Климук, кадры из д/ф «Энциклопедия космонавтов»:

Космос должен служить людям. Мы помогаем гидрологам, связистам, представителям лесного хозяйства, рыбного хозяйства, геологам, картографам. Если в целом сказать, космос нужен для нашего народного хозяйства.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Самое главное – работать, трудиться, действовать, двигаться. И тогда человек обеспечит себе спокойную жизнь. И хочу сказать, что Беларусь – одна из тех стран, я много стран объездил (более 150), одна из серьезных стран. Белорусы – эта та нация, которая всегда делает.