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«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом

20 февраля 2025 16:24
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Оглавление

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-3

Завод не развалили, а, наоборот, отстроили. Комплектующие наши сделаны в Беларуси.
– Потихоньку локализуемся. Будем производить.
– Работаем.
– Здоровья вам!

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-5

Алена Сырова, политический обозреватель:
Вот так выглядит диалог людей, довольных результатом принятых решений относительно судьбы многострадального и легендарного производства мотоциклов и велосипедов, с которым связана целая жизнь – нашего героя так точно. Будет правдой сказать, что эту встречу с Президентом страны ему организовали. Кто? Его коллеги и он сам во многом своим трудом и нацеленностью на результат.

Я был уверен, что после этого разговора с Президентом станет лучше!

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-7

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «Мотовелозавод»:
Я просто уверен был, что ничего плохого не будет, а лучше станет после этого. Порядка больше будет, снабжение будет лучше, потому что он потребовал работать, качество и все остальное. Это нам буквально на руку. Он приезжал два раза уже до этого. Там еще старые были корпуса.

Тогда было много замечаний. Во-первых, по поводу комплектующих, которые 100 % завозили из-за границы. И почему нет своих комплектующих? И потребовал – в следующий раз он конкретно обратит на это внимание.

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо. Что тут свое? 
– Свое – дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. 
– Значит, ничего своего.
– Но мы делаем мелкоузловую сборку – это тоже работа. 
– Фара чья? 
– Фара китайская. 
– Щитки?
– Щитки тоже. 
– Двигатель? 
– Двигатель китайский. 
– Китайский. Ну – локализации здесь нет. Завтра санкции ввели – закрылось производство.

Президент мог пройти мимо. Я сам говорил, без подготовки

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-11

Виктор Неборский:
Помню, в старом цеху много чего пришлось делать, потому что все было уже на грани. А здесь все как-то по-новому. Мы здесь поддерживали порядок, как пришли. Поэтому ничего сверхъестественного не было. Раздвинули проходы, потому что комплектующих много, подняли наверх комплекты, которые в настоящее время могут подождать. Вот и все. Остальное – как обычно.

Честно говоря, Президент мог пойти мимо или пойти по другим делам. В принципе, я отвечал по-нормальному и это устроило всех. Никаких вопросов не было. Мне там никто не писал, какие ответы давать Президенту, какие вопросы. Ничего не было. Сам я говорил, без подготовки.

Президент пообщался с работниками «МотоВело» и посмотрел, как собирают знакомые всем «Аисты».

«О, почти коллега!»

Виктор Неборский:
Ему сказали, что я тоже служил в погранвойсках. О, коллега почти! Простой человек, который нормально разговаривает. И не то чтобы там заносчивый какой-то. Нет.

Виктор Неборский:
Четыре велосипеда стоят разных моделей – 20 дюймов, до 28 дюймов, 26 дюймов. Внуки в деревню – за велосипеды, полетели. Два парня и две девочки. Ребята соседские – как-то мне не очень поведение, как они себя ведут, как они общаются. А наши, может, воспитание такое, или характер такой. Один занимается велосипедом, а второму 13 лет, а он уже сварку заполучил, подарили ему. Сваркой занимается – варит, режет. Говорю: ты в институт не пойдешь, пойдешь сразу сварщиком работать.

Лукашенко: будущие президенты – это нынешние губернаторы, министры, высшие должностные лица (подробности).

Ни одного дня не отдохнул на пенсии, на работе никакая болезнь не чувствуется

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-13

Виктор Неборский:
Ни одного дня не отдохнул на пенсии. На следующий день на работу пошел. Не было перерыва. Наверное, этот год я еще поработаю, потому что уже там близко к 75. Может, будет и достаточно. Я думаю: а чем я буду заниматься? Дома сидеть? Книжки читать? Читать люблю. А дальше что? А на работе не чувствуется. У меня тут суставы иногда на погоду болят. На работу утром надо идти? Надо. Поднялся, пошел. Пока дошел до остановки, ноги перестали болеть. Разошелся. А на работе вообще ничего не чувствуется. Все нормально, все хорошо.

Чем похож на Президента?

«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом-15

Алена Сырова:
Вы пообщались с главной государства, не один раз его видели лично. Наблюдаете за ним в телевизоре, я уверена. Вы на него в чем-то похожи?

Виктор Неборский:
Я? Ну, не знаю. В принципе, все его предложения, все его действия я одобряю, потому что, честно скажу, сделал бы то же самое. За эти годы уже привыкли – то, что он говорит, то, что он делает, все совпадает, все получается. И даже в тех случаях, которые, казалось бы, может быть, он неправильно заявил, неправильно действует, а потом оказывается – нет, именно так, по-другому никак не могло получиться. И это уже не один раз, это практически постоянно. О предложил, там сначала – да зачем? А оказалось, что обязательно надо было делать. Вот это есть.

# Интервью # Профессии # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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