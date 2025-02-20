«О, коллега почти!» Что изменилось на «Мотовело» после визита Лукашенко? Белорус о беседе с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Завод не развалили, а, наоборот, отстроили. Комплектующие наши сделаны в Беларуси.

– Потихоньку локализуемся. Будем производить.

– Работаем.

– Здоровья вам!

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вот так выглядит диалог людей, довольных результатом принятых решений относительно судьбы многострадального и легендарного производства мотоциклов и велосипедов, с которым связана целая жизнь – нашего героя так точно. Будет правдой сказать, что эту встречу с Президентом страны ему организовали. Кто? Его коллеги и он сам во многом своим трудом и нацеленностью на результат. Я был уверен, что после этого разговора с Президентом станет лучше!

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «Мотовелозавод»:

Я просто уверен был, что ничего плохого не будет, а лучше станет после этого. Порядка больше будет, снабжение будет лучше, потому что он потребовал работать, качество и все остальное. Это нам буквально на руку. Он приезжал два раза уже до этого. Там еще старые были корпуса. Тогда было много замечаний. Во-первых, по поводу комплектующих, которые 100 % завозили из-за границы. И почему нет своих комплектующих? И потребовал – в следующий раз он конкретно обратит на это внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо. Что тут свое?

– Свое – дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей.

– Значит, ничего своего.

– Но мы делаем мелкоузловую сборку – это тоже работа.

– Фара чья?

– Фара китайская.

– Щитки?

– Щитки тоже.

– Двигатель?

– Двигатель китайский.

– Китайский. Ну – локализации здесь нет. Завтра санкции ввели – закрылось производство. Президент мог пройти мимо. Я сам говорил, без подготовки

Виктор Неборский:

Помню, в старом цеху много чего пришлось делать, потому что все было уже на грани. А здесь все как-то по-новому. Мы здесь поддерживали порядок, как пришли. Поэтому ничего сверхъестественного не было. Раздвинули проходы, потому что комплектующих много, подняли наверх комплекты, которые в настоящее время могут подождать. Вот и все. Остальное – как обычно. Честно говоря, Президент мог пойти мимо или пойти по другим делам. В принципе, я отвечал по-нормальному и это устроило всех. Никаких вопросов не было. Мне там никто не писал, какие ответы давать Президенту, какие вопросы. Ничего не было. Сам я говорил, без подготовки. Президент пообщался с работниками «МотоВело» и посмотрел, как собирают знакомые всем «Аисты». «О, почти коллега!» Виктор Неборский:

Ему сказали, что я тоже служил в погранвойсках. О, коллега почти! Простой человек, который нормально разговаривает. И не то чтобы там заносчивый какой-то. Нет. Виктор Неборский:

Четыре велосипеда стоят разных моделей – 20 дюймов, до 28 дюймов, 26 дюймов. Внуки в деревню – за велосипеды, полетели. Два парня и две девочки. Ребята соседские – как-то мне не очень поведение, как они себя ведут, как они общаются. А наши, может, воспитание такое, или характер такой. Один занимается велосипедом, а второму 13 лет, а он уже сварку заполучил, подарили ему. Сваркой занимается – варит, режет. Говорю: ты в институт не пойдешь, пойдешь сразу сварщиком работать. Лукашенко: будущие президенты – это нынешние губернаторы, министры, высшие должностные лица (подробности). Ни одного дня не отдохнул на пенсии, на работе никакая болезнь не чувствуется

Виктор Неборский:

Ни одного дня не отдохнул на пенсии. На следующий день на работу пошел. Не было перерыва. Наверное, этот год я еще поработаю, потому что уже там близко к 75. Может, будет и достаточно. Я думаю: а чем я буду заниматься? Дома сидеть? Книжки читать? Читать люблю. А дальше что? А на работе не чувствуется. У меня тут суставы иногда на погоду болят. На работу утром надо идти? Надо. Поднялся, пошел. Пока дошел до остановки, ноги перестали болеть. Разошелся. А на работе вообще ничего не чувствуется. Все нормально, все хорошо. Чем похож на Президента?