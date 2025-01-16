Президент пообщался с работниками «МотоВело» и посмотрел, как собирают знакомые всем «Аисты»

Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нам очень нужны ресурсы, которые наши пока вынуждены заимствовать за рубежом, а потому всячески готовы поддерживать тех, кто замахивается на импортозамещение в подобных направлениях.
– Мы старались просто удешевить автомобиль, чтобы он был не такой дорогой, но выполнял определенные функции. Вот этот комплекс, он служит для ухода за лесом.
– Манипулятор этот не ваш.
– Пока не наш. Рабочий орган пока не наш.
– Короче, сделать не можем.
– Ну почему? Мы еще не делали.
– Взял еще два корпуса, два бокса, будет там делать.
Да, это очень нужно. И спрос в Беларуси будет бешеный. Потому что думаем: что делать, какое производство? Что тут думать? У нас сырье свое, лес, мебель и прочее. Я говорю, южнее Киева леса нет. Поэтому надо все для леса создавать самим. Не будем же мы «Дружбой» (пилой) пилить.
А вот что полностью свое, так это легендарный велосипед «Аист». Такой был, есть и будет, если не у каждого белоруса, то в каждой нашей семье. Хотя какое-то время назад были сомнения. Но единственно верное решение, принятое в пользу своих, воплотилось сегодня в осязаемое «и нет, спасибо» от них же.
Отработал, окончил техникум машиностроительный мастером, старшим мастером, начальником участка, цеха до 65 лет.
– Видишь, а если бы уничтожили «МотоВело», а он что, нас бы одобрил? Он за нас бы не голосовал никогда. А так мы сохранили завод и потихоньку будем развиваться.
– Спасибо большое. У нас есть работа, есть зарплата. Мы достойно можем жить, спокойно.
– Я прежде всего думал, что нам мотоциклы и велосипеды нужны будут всегда. И то, что вы сделали, наше поколение, нельзя загубить. Надо развивать. Это мы умеем делать. Вот в чем был смысл.
– Завод не разломали, а наоборот, отстроили. Кстати, комплектующие наши сделаны в Беларуси. Большое количество.
– Потихоньку локализуемся, будем производить. Поэтому работаем, продолжаем. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо.
«Уровень локализации 80%». Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл.