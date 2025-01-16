Президент пообщался с работниками «МотоВело» и посмотрел, как собирают знакомые всем «Аисты»

Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нам очень нужны ресурсы, которые наши пока вынуждены заимствовать за рубежом, а потому всячески готовы поддерживать тех, кто замахивается на импортозамещение в подобных направлениях.

– Мы старались просто удешевить автомобиль, чтобы он был не такой дорогой, но выполнял определенные функции. Вот этот комплекс, он служит для ухода за лесом.

– Манипулятор этот не ваш.

– Пока не наш. Рабочий орган пока не наш.

– Короче, сделать не можем.

– Ну почему? Мы еще не делали.

– Взял еще два корпуса, два бокса, будет там делать.

Да, это очень нужно. И спрос в Беларуси будет бешеный. Потому что думаем: что делать, какое производство? Что тут думать? У нас сырье свое, лес, мебель и прочее. Я говорю, южнее Киева леса нет. Поэтому надо все для леса создавать самим. Не будем же мы «Дружбой» (пилой) пилить.

А вот что полностью свое, так это легендарный велосипед «Аист». Такой был, есть и будет, если не у каждого белоруса, то в каждой нашей семье. Хотя какое-то время назад были сомнения. Но единственно верное решение, принятое в пользу своих, воплотилось сегодня в осязаемое «и нет, спасибо» от них же.

Отработал, окончил техникум машиностроительный мастером, старшим мастером, начальником участка, цеха до 65 лет.