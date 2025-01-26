Лукашенко: будущие президенты – это нынешние губернаторы, министры, высшие должностные лица

В Беларуси грядет смена поколений. Об этом не раз говорил Президент. Этот тезис звучал и сегодня в ходе общения со СМИ. Но важно понимать, что это не связано с персоналиями или конкретными вакансиями. Смотреть на эти заявления нужно шире. Речь идет о будущем страны и о том, что преемственность – это естественный процесс, которого не стоит бояться. В Беларуси сделают все, чтобы эти изменения не отразились на простых людях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будущая пятилетка – это пятилетка молодых людей. И пришло время нам, старшему поколению, передать страну. Не только власть. Я говорил о поколении, не о персоналиях. А вы у меня сразу: кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый Президент. Я ничего не хочу загадывать к 2030 году, потому что у Натальи Ивановны Кочановой может мнение поменяться. И она встанет и скажет: да нет, мы не готовы. И еще упрекнет меня, что я бежать собрался. Слушайте, это не в моем характере. Я умирать буду, но никогда не побегу. Будем потихонечку готовить новое поколение. Вы посмотрите, будущие президенты – это нынешние губернаторы, нынешние министры, члены правительства, руководители палат парламентов, высшие должностные лица. Это люди уже совсем другие. Я вспоминаю 1990-е годы, боже мой, сравниваю нынешнее поколение управленцев с теми и думаю, что это было тогда и постепенно пришли к этому. Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой. Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство. И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации. Посмотрите, совершенно новое поколение пришло. Что касается культуры, то этот «Марафон единства» – у нас там одурманились несколько этих великих звезд. Не хочу их фамилии называть. Зазвездились! Посмотрите сколько молодежи, какая массовость.