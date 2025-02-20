Кошмар страшнейший, чертополох на полях – с ростом человека! Белорус вспомнил страну в начале 90-х

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «Мотовелозавод»: То, что происходило в Беларуси в начале 90-х годов, – кошмар страшнейший! Я вспоминаю: мама в деревне возле Червеня. Я к ней еду, это уже май 1993 года. И смотрю по сторонам. А поля по дороге на Червень – клочки где-то зеленеют, остальное не пахано, не сеяно. Я приезжаю в деревню, иду по улице. Вокруг деревни огромнейшее поле, и такое урожайное! Там еще осушенные торфяники входят в это поле. И вообще удобренная земля. И чертополох в рост человека растет! Ни клочка засеянного, ничего.

Виктор Неборский:

Я прихожу домой – мама в слезы. Сынок, а что далей будет? А кто же нам будет пенсию платить? Что же нам, есть нечего будет? Что я могу сказать матери? Надо, чтобы появился человек, который наведет. Я этого не говорил, потому что… Что я буду говорить? Что ответ будет? И сам-то подумал, если не появится такой человек, пропадем. Поняли и проголосовали за Лукашенко. Он сказал сохранить сельское хозяйство, промышленность, обеспечить людей продовольствием. То, что людям надо сегодня. Не потом когда-то, неизвестно когда.

Как-то верилось. Может быть, больше хотелось верить, потому что правильно все говорил, то, что нам нужно. Но все-таки есть талант у человека убеждать, а потом выполнять. Вот и все.