В Минской области функционируют около 30 объектов для катания на коньках

С наступлением устойчивой минусовой температуры в Минской области заработали катки под открытым небом. Первыми площадки залили в Минском и Пуховичском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С наступлением устойчивой минусовой температуры в Минской области заработали катки под открытым небом. Первыми площадки залили в Минском и Пуховичском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Пристоличье открыты катки в трех населенных пунктах: агрогородках Мачулищи, Большевик и Сеница. Работают пункты проката спортинвентаря. Они укомплектованы в полном объеме. В наличии различные размеры коньков. Ледовые площадки открыты с утра и до позднего вечера. Есть музыкальное и световое сопровождение. Посетителей много не только в выходные, но и в будни. На ледовых площадках прийти покатать могут все желающие. Также проводят обучение зимним видам спорта и товарищеские хоккейные матчи.
В пункте проката есть не только коньки, но еще и клюшки, шайбы. Можно научиться каким-то азам в хоккее и круто провести время.
Очень долго ждала, чтобы выйти так и на открытой местности покататься, потому что хочется ощутить эту атмосферу зимы.
Александр Воногель, заместитель председателя Минского районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:
При подготовке к зимнему сезону мы предусмотрели и закупили новые пары коньков с усиленной жесткой защелкой, с системой быстрого съема, что позволяет ребенку самостоятельно переобуться в коньки и не тратить время на катке без пользы. Сотрудники и специалисты ФСК «Урожай» постоянно мониторят состояние ледовых катков и постоянно проводят расчистку снега, уборку и заливку.
Катки заливают при температуре минус пять градусов. Всего в Минской области функционируют около 30-ти объектов для катания на льду. В пунктах проката в наличии свыше 3,5 тысячи пар коньков.