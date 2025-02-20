В Минской области функционируют около 30 объектов для катания на коньках

С наступлением устойчивой минусовой температуры в Минской области заработали катки под открытым небом. Первыми площадки залили в Минском и Пуховичском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пристоличье открыты катки в трех населенных пунктах: агрогородках Мачулищи, Большевик и Сеница. Работают пункты проката спортинвентаря. Они укомплектованы в полном объеме. В наличии различные размеры коньков. Ледовые площадки открыты с утра и до позднего вечера. Есть музыкальное и световое сопровождение. Посетителей много не только в выходные, но и в будни. На ледовых площадках прийти покатать могут все желающие. Также проводят обучение зимним видам спорта и товарищеские хоккейные матчи.

В пункте проката есть не только коньки, но еще и клюшки, шайбы. Можно научиться каким-то азам в хоккее и круто провести время. Очень долго ждала, чтобы выйти так и на открытой местности покататься, потому что хочется ощутить эту атмосферу зимы.