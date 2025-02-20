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Александр Григорьевич не допустит никаких перегибов – слесарь Мотовелозавода

20 февраля 2025 16:15
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Александр Григорьевич не допустит никаких перегибов – слесарь Мотовелозавода-2

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «Мотовелозавод»:
Конечно, тревожно, есть такое. Но Наблюдательный совет наш выше Президента.

Алена Сырова, политический обозреватель:
ВНС, да?

Виктор Неборский:
Да, ВНС. Я думаю, Александр Григорьевич, он же является председателем ВНС, после пяти лет будет там заниматься всеми вопросами. И на это надежда, что все будет в порядке, потому что он не допустит никаких перегибов, никаких неожиданностей для страны и для людей. На это есть надежда, и немножко успокаивает.

# Интервью # Всебелорусское народное собрание # Алена Сырова

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