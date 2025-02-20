Александр Григорьевич не допустит никаких перегибов – слесарь Мотовелозавода

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «Мотовелозавод»:

Конечно, тревожно, есть такое. Но Наблюдательный совет наш выше Президента.

Алена Сырова, политический обозреватель:

ВНС, да?

Виктор Неборский:

Да, ВНС. Я думаю, Александр Григорьевич, он же является председателем ВНС, после пяти лет будет там заниматься всеми вопросами. И на это надежда, что все будет в порядке, потому что он не допустит никаких перегибов, никаких неожиданностей для страны и для людей. На это есть надежда, и немножко успокаивает.