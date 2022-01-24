О главном событии года в Большом театре и громких премьерах 2022-го. Интервью с режиссёром-постановщиком Анной Моторной

На главной сцене Большого театра Беларуси прошло самое блистательное событие новогодних и рождественских праздников – сказочный бал. Но за легкостью и красками танцев и развлечений – длинная кропотливая работа многих людей. В первую очередь, режиссера проекта. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Моторная, режиссер-постановщик Большого театра. И в ее послужном списке не только постановка бала. Александр Меженный, ведущий:

Как прошел праздник, что было яркого и интересного? Люди готовятся к этому балу целый год

Анна Моторная, режиссер-постановщик Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Бал прошел феерически. Все, кто попали на это мероприятие, до сих пор, думаю, в своих соцсетях и в своей душе переворачивают каждую секунду пребывания на этом мероприятии. Причем это даже сложно назвать мероприятием. Это событие. Это действительно событие года. Каждый раз бал в Большом открывает новый год для всех людей, культурно организованных. Люди готовятся к этому балу. Те, кто танцует, заранее себя практикуют в этом направлении. Они готовятся целый год. Театральная гостиная Урсулы Радзивилл и риторический зал Демосфена. Что необычного на балу в Большом театре в 2022-м? Подробности здесь.

Сейчас бал закончился, и, посмотрев на этот бал, все дамы уже начинают подбирать себе наряд к следующему. Очень серьезное мероприятие. В этом году бал приобрел определенную концепцию – бал-маскарад в старинном замке. Так как концепция, безусловно, пришлась по вкусу всем, кто так или иначе мечтает о «Золушке», балах, театрально-барочных мероприятиях. Все были счастливы, и я думаю, что каждая дама, которая приобрела возможность надеть маску и быть неузнанной до определенного момента, тоже держала интригу. Юлия Самусенко, ведущая:

Вы готовили праздничный концерт к церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Что стало лейтмотивом? Может, прозвучали, какие-то молодые дарования? На таких белорусов и может положиться страна. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»? Читайте здесь.

«Это имело театральную основу» Анна Моторная:

Самая большая сложность – готовить одновременно два огромных дела. В этом году премия «За духовное возрождение» имела традиционную церемониальную историю. Но торжественный концерт, который был предложен – я счастлива, что эту концепцию поддержало Министерство культуры, потому как это имело театральную основу. Концерт не представлял собой просто традиционный концерт с объявлением исполнителей или какими-то подводками. Все было предопределено рождественской сказкой для взрослых, чтобы показать, насколько у нас есть глубинные возможности в белорусской культуре и в обществе. У нас есть возможность воспитывать детей, говорить на очень добром, тихом языке и петь друг другу песни о любви и о душе. Мне кажется, что для духовного возрождения это главная линия. Александр Меженный:

Чем сейчас живет театр? Что вас устраивает, что не устраивает? Над чем работаете и какие вершины хотите взять? «Наличие Большого театра в стране – это огромное достижение»

Анна Моторная:

Это философский вопрос. Театр всегда находится в состоянии совершенствования и ежедневном огромном труде, потому что театр – это все равно талантливые люди, которые занимаются огромным количеством идей одновременно. Их много, но их нужно собрать, консолидировать и превратить в какой-то результат. Но дело не в этом. Театр – это же огромная труппа. Большой театр – это 1 500 человек. Это такое количество людей, которые создают от мельчайшей части реквизита до выхода спектакля на сцену. Это не просто драматический спектакль на два человека, а колоссальные затраты, возможности и очень большая ответственность. К вопросу о том, что мы хотим. Мы хотим продолжать держать планку Большого театра. Потому что наличие Большого театра в стране – это огромное достижение, на мой взгляд. Юлия Самусенко:

Что сейчас диктует публика? Вообще стоит идти у нее на поводу или вы придерживаетесь своего ритма? Публика определяет наш заработок

Анна Моторная:

Публика, безусловно, определяет наш заработок. Но если публика будет требовать от нас только шоу, мы не всегда можем на это пойти, потому что театр все-таки имеет образовательную функцию. Особенно когда речь идет о классическом искусстве. Мы образовываем публику, обожаем публику, получаем взаимный ответ. Когда человек приходит в оперный театр и получает удовольствие от того, что он видит, слышит и получает ответное чувство, когда вам хочется плакать в финале спектакля от того, что весь набор эмоциональных, визуальных, эстетических компонентов и всякого рода проникновений в ваш у душу. Как только ваша душа начинает отвечать, значит, мы находимся на правильном пути. И если вы хотите еще раз прийти в оперу, это подарок. Александр Меженный:

При всем уважении к опере, я все-таки больше тяготею к балетному искусству. Порекомендуйте, куда сходить и что ожидается, какие премьеры. «Что-то у нас пошло с французскими операми»