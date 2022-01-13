Театральная гостиная Урсулы Радзивилл и риторический зал Демосфена. Что необычного на балу в Большом театре в 2022-м?

Новости Беларуси. Пышные платья, изящные образы и танцы до утра. Хорошая традиция: в Большом театре – большой бал. В ночь на Старый Новый год в Оперном в полонезах и вальсах кружатся гости. Много часов репетиций – и двери открыты в волшебный мир музыки, культурных и исторических традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Большой театр поддерживает роскошную традицию рождественских, новогодних балов, которые проводятся везде в мире с разной степенью яркости, красоты, но здесь есть традиции, посвященные именно театру, именно тому, что он может сегодня предложить. Этот бал имеет абсолютно театральный сюжет. Нужно понимать, что это не просто танцы, которым обучались наши замечательные участники, это целое большое действо, расположенное на нескольких уровнях, на несколько этажах. В течение вечера и ночи староновогодней можно перемещаться по театру и попадать в совершенно разные театральные сказочные сюжеты. Таков замысел.

Анна Моторная, режиссер-постановщик:

Вас ожидает театральная гостиная Урсулы Радзивилл, вас ожидает риторический зал Демосфена, безусловно, чайная церемония в китайской традиции и загадки принцессы Турандот, впервые оперный театр предложит своему зрителю удивительную рождественскую сказку, настоящий рождественский вертеп. Конечно, традиционные, полюбившиеся нашему зрителю развлечения новогодних балов. Самым главным событием становится бал. В этом году бал называется «Королевский бал» с большим настоящим дефиле всей труппы оперного театра.