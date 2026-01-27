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Новости по тегу #Анна Моторная

Анна Моторная: белорусское музыкальное, театральное искусство – это сила
27 января 2026 14:40

Анна Моторная: белорусское музыкальное, театральное искусство – это сила

Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной
30 декабря 2025 09:53

Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной

«Патетический дневник памяти»: коллектив Большого театра Беларуси удостоен спецпремии Президента
27 декабря 2025 17:06

«Патетический дневник памяти»: коллектив Большого театра Беларуси удостоен спецпремии Президента

В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»
19 октября 2025 08:03

В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»

Перед показом «Седой легенды» в Большом театре провели вечер белорусской культуры
05 октября 2025 07:40

Перед показом «Седой легенды» в Большом театре провели вечер белорусской культуры

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси
03 июля 2025 17:28

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

В Молодечно продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
14 июня 2025 13:57

В Молодечно продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Концерт в честь Дня Независимости прошёл в Большом театре Беларуси
03 июля 2024 19:02

Концерт в честь Дня Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?
13 декабря 2023 09:28

Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?

10 декабря в Минске стартует международный Рождественский оперный форум
07 декабря 2023 07:11

10 декабря в Минске стартует международный Рождественский оперный форум

Большой предложил встретить театральное утро вместе
16 октября 2023 08:24

Большой предложил встретить театральное утро вместе

Главный режиссёр Большого о новогодней премьере: «Конечно, эта историю в первую очередь о любви»
29 декабря 2022 07:28

Главный режиссёр Большого о новогодней премьере: «Конечно, эта историю в первую очередь о любви»