Новости по тегу #Анна Моторная

«Когда-то совсем недавно, на днях буквально, мои друзья сказали мне, ты давно уже белоруска российского происхождения, потому что живу я в Беларуси с 1979 года».
Большой театр Беларуси, безусловно, гордость страны. Его коллектив не раз отмечен наградами за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Сегодня поговорим об уникальном проекте, который удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь.
Большое искусство способно говорить о великом подвиге.
Мастер-классы, фото-зоны, выставки, а также выступления юных талантов, оперных солистов и коллективов Большого – посетители всех возрастов нашли занятие по душе.
Зрителям дали мастер-класс по завязыванию слуцких поясов, а любимые актеры поучаствовали в дефиле в костюмах из ярких национальных постановок.
Название программы в 2025 году «Время наших Побед – время новых надежд!».
Кульминация праздника – финал конкурса молодых исполнителей белорусской эстрады.
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