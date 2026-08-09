Дом для сотен редких видов животных! Минский зоопарк отмечает свой 42-й день рождения

Столичный зоопарк отмечает день рождения. Ровно 42 года назад он впервые встретил посетителей. Изначально это был скромный зооботанический сад Минского автозавода, а теперь – уникальный уголок дикой природы прямо в черте мегаполиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми обитателями здесь были аист, дикий кабан, косуля, и прирученный волк. Теперь зоопарк – дом для сотен редких видов животных со всех континентов. По случаю праздника развернулась масштабная развлекательная программа. Гостей встречают интерактивные площадки, яркие мастер-классы и фотозоны.

Ходим достаточно часто, несколько раз уже за жизнь шестилетнего сына были. Узнали, что день рождения у зоопарка и решили, конечно же, прийти на этот прекрасный праздник. Расскажи, какое у тебя любимое животное? – Кролик.

Мое любимое животное – это 100% обезьянки. Нравится смотреть, как они там играют. Пришли сюда с родителями на праздник. Нравится, что подготовились к этому. Есть где попрыгать, есть где поиграть.

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:

Наши усилия направлены на создание благоприятных условий для обитания животных, максимально приближенных к их естественной среде. Стараемся увеличить площадь вольеров, оснастить их максимально возможными элементами обогащения среды.

Сегодня коллекция зоопарка насчитывает около 3 тысяч особей более чем 350 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Регулярное появление потомства подтверждает: здесь создали идеальную среду для спасения и сохранения редких представителей фауны.