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По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных

09 августа 2026 13:40
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В целях реализации поручения Президента Беларуси в одном из соединений сил специальных операций стартовал сбор с призывом военнообязанных. Они прибыли в воинскую часть, прошли через пункт приема личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных-2

Во время сбора оценивают работу как самого соединения, так и военных комиссариатов. На контроле – мобилизационная готовность. Отрабатывается порядок призыва, экипировка и размещение прибывшего пополнения. Далее – курс интенсивных занятий и выполнение задач по предназначению.

По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных-4

Алексей Климович, военнообязанный:
За этот период военных сборов я хочу подтянуть воинскую подготовку, стрельбу из оружия, физическую подготовку. Ну и попробовать, как живется по уставу.

Маневры пройдут как рядом с пунктом дислокации, так и на значительном удалении. Также запланированы суточные выходы. Боевые задачи отработают как днем, так и ночью, в условиях ограниченной видимости. В целом во время сборов военнообязанные освежат армейские знания, полученные еще на срочной службе.

По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных-6

Евгений Денисов, заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Занятия будут проводиться по основным предметам подготовки, которые обеспечивают живучесть военнослужащего и сохранение боеспособности подразделения в целом. Основные предметы – это огневая подготовка, инженерная подготовка, военно-медицинская.

9 августа прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Слова клятвы на верность Родине произнесли 40 человек. Армейский сбор продлится до 2 месяцев.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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