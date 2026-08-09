По поручению Президента в одном из соединений ССО Беларуси стартовал сбор с призывом военнообязанных

В целях реализации поручения Президента Беларуси в одном из соединений сил специальных операций стартовал сбор с призывом военнообязанных. Они прибыли в воинскую часть, прошли через пункт приема личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время сбора оценивают работу как самого соединения, так и военных комиссариатов. На контроле – мобилизационная готовность. Отрабатывается порядок призыва, экипировка и размещение прибывшего пополнения. Далее – курс интенсивных занятий и выполнение задач по предназначению.

Алексей Климович, военнообязанный:

За этот период военных сборов я хочу подтянуть воинскую подготовку, стрельбу из оружия, физическую подготовку. Ну и попробовать, как живется по уставу.

Маневры пройдут как рядом с пунктом дислокации, так и на значительном удалении. Также запланированы суточные выходы. Боевые задачи отработают как днем, так и ночью, в условиях ограниченной видимости. В целом во время сборов военнообязанные освежат армейские знания, полученные еще на срочной службе.