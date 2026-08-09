Экзамен на профессионализм и трудолюбие! Как белорусские военные помогают аграриям на уборочной?

Экзамен на профессионализм, мастерство и трудолюбие. Все это о жатве, которая, благодаря усилиям не только хлеборобов, близится к завершению. На помощь в уборке хлеба пришли военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время уборочной кампании на счету каждая пара рук и каждая единица техники. Поэтому поддержка армейских подразделений сегодня как нельзя кстати. Ежегодно они с радостью откликаются на призыв помочь сельчанам, и их поддержка является весомой для сельского хозяйства.

Евгений Куней, начальник отдела военного комиссариата Витебска, Витебского и Лиозненского районов Витебской области:

Продовольственная безопасность является фундаментальной составляющей национальной безопасности государства. И отрадно то, что военнослужащие сводного подразделения на территории Сенненского района на базе двух предприятий – открытого акционерного общества «Беленево» и коммунально-сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз имени Машерова» – плечом к плечу с аграриями выполняют задачи по уборке урожая.

Высокий намолот гарантирует продовольственную безопасность страны и формирует надежный экспортный потенциал. Напомним, общереспубликанский каравай весит более шести миллионов тонн. Механизаторы работают допоздна, понимая, что каждый погожий час сейчас на вес золота. Ведь уборочная – это тот случай, когда один день действительно кормит весь следующий год.