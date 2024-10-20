Итоги акции «Арсенал». Узнали, как правоохранители борются с незаконным оборотом оружия

На прицеле и ситуация внутри страны. На неделе правоохранители подвели итоги акции «Арсенал». Ее основная цель – борьба с незаконным оборотом оружия. Сегодня эта одна из наиболее актуальных проблем, которая значительно осложняет криминогенную обстановку в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для Андрея Молчана такие визиты скорее обыденность. В его личном арсенале – три вида оружия и боеприпасы. Время проверить документы. Охота для Андрея – дело семейное. Еще в детстве ходил с отцом на зверя. А первое ружье купил в 1993. Но даже такой опытный стрелок уверен, что по законам жанра ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит, а потому подлежит обязательной ревизии.

Андрей Молчан:

Оружие – это не игрушка. И лишним не будет, когда органы проконтролируют человека, который владеет оружием. Чтобы быть уверенным, что все у него в порядке.

Как отмечают правоохранители, те, кто решил открыто вооружиться, в основном дисциплинированны и понимают, с чем имеют дело. Другой вопрос – нелегальный оборот. На этом и делают акцент в рамках «Арсенала». Эта акция МВД проходит дважды в год. В этот раз только в столице к ответственности привлекли 7 владельцев оружия, которые нарушили правила его хранения.

Сергей Жуков, старший инспектор по особым поручения группы разрешительной работы УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Из оборота было изъято 15 единиц незарегистрированного оружия, 8 добровольно граждане сдали в территориальные органы внутренних дел. Также добровольно сдано более 14 тысяч боеприпасов различного калибра. Сотрудниками милиции из оборота изъято 22 единицы незарегистрированного оружия и 35 зарегистрированного.